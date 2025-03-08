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В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения - 08.03.2025, ПРАЙМ
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения
Временные ограничения введены в аэропорту Волгограда, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. | 08.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-08T22:45+0300
2025-03-08T22:45+0300
2025-03-08T22:45+0300
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МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Временные ограничения введены в аэропорту Волгограда, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. "Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) в 22.05 мск временные ограничения введены на работу аэропорта Волгоград... Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы", - написал он в Telegram-канале. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов - это главный приоритет, добавляется в публикации.
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волгоград, аэропорт, ограничения, росавиация
Происшествия, ВОЛГОГРАД, аэропорт, ограничения, Росавиация
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения
Росавиация: в аэропорту Волгограда ввели временные ограничения
МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Временные ограничения введены в аэропорту Волгограда, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) в 22.05 мск временные ограничения введены на работу аэропорта Волгоград... Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы", - написал он в Telegram-канале.
В российских аэропортах вырос пассажиропоток
Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов - это главный приоритет, добавляется в публикации.