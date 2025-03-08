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Немецкий банк прогнозирует смягчение политики ЦБ Турции по ключевой ставке
Немецкий банк прогнозирует смягчение политики ЦБ Турции по ключевой ставке - 08.03.2025, ПРАЙМ
Немецкий банк прогнозирует смягчение политики ЦБ Турции по ключевой ставке
Немецкий Deutsche Bank прогнозирует смягчение Центральным банком (ЦБ) Турции политики по снижению ключевой ставки в июне до 150 базисных пунктов, приводит... | 08.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-08T11:05+0300
2025-03-08T11:05+0300
2025-03-08T11:05+0300
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АНКАРА, 8 мар – ПРАЙМ. Немецкий Deutsche Bank прогнозирует смягчение Центральным банком (ЦБ) Турции политики по снижению ключевой ставки в июне до 150 базисных пунктов, приводит прогноз банка турецкое экономическое издание Dünya. Центробанк Турции в четверг снизил ключевую ставку до 42,5% с 45%, решение совпало с ожиданиями аналитиков и рынка. Однако близкая к правительственным кругам газета Yeni Şafak ранее писала, что деловой мир хочет резкого снижения ставки - сразу на 7,5 базисных пунктов, до 37,5%. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в пятницу, что считает "правильным шагом" снижение ЦБ Турции ключевой ставки, турецкий лидер также попросил терпения для улучшения ситуации в экономике. "Deutsche Bank прогнозирует, что Центральный банк Турецкой Республики в июне "поставит ногу на тормоз". Экономист Deutsche Bank Йигит Онай и стратег Кристиан Витоска предсказали, что темпы смягчения процентной ставки в июне снизятся с 250 базисных пунктов до 150 базисных пунктов. Предполагается, что темпы смягчения будут такими же до конца (2025 - ред.) года", - пишет издание. При этом Deutsche Bank ожидает инфляции на конец года в 28%. Как сообщал в понедельник Институт статистики Турции (TÜİK), годовая инфляция в стране по итогам февраля замедлилась до 39,05% с 42,12% в январе, в месячном исчислении рост потребительских цен составил 2,27%. При этом, по подсчетам группы независимых экономистов (ENAG), месячная инфляция в феврале составила 3,37%, годовая - 79,51%. Турецкий регулятор в конце декабря 2024 года впервые почти за два года снизил ключевую ставку - до 47,5% с 50%. Эрдоган в сентябре заявлял, что страна вступила в период устойчивого и значительного снижения инфляции. В декабре он сообщал, что тенденция снижения ключевой ставки продолжится в 2025 году.
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банки, финансы, турция, реджеп тайип эрдоган, deutsche bank
Экономика, Банки, Финансы, ТУРЦИЯ, Реджеп Тайип Эрдоган, Deutsche Bank
Немецкий банк прогнозирует смягчение политики ЦБ Турции по ключевой ставке
Deutsche Bank прогнозирует смягчение политики ЦБ Турции по ключевой ставке
АНКАРА, 8 мар – ПРАЙМ. Немецкий Deutsche Bank прогнозирует смягчение Центральным банком (ЦБ) Турции политики по снижению ключевой ставки в июне до 150 базисных пунктов, приводит прогноз банка турецкое экономическое издание Dünya.
Центробанк Турции в четверг снизил ключевую ставку до 42,5% с 45%, решение совпало с ожиданиями аналитиков и рынка. Однако близкая к правительственным кругам газета Yeni Şafak ранее писала, что деловой мир хочет резкого снижения ставки - сразу на 7,5 базисных пунктов, до 37,5%. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в пятницу, что считает "правильным шагом" снижение ЦБ Турции ключевой ставки, турецкий лидер также попросил терпения для улучшения ситуации в экономике.
"Deutsche Bank прогнозирует, что Центральный банк Турецкой Республики в июне "поставит ногу на тормоз". Экономист Deutsche Bank Йигит Онай и стратег Кристиан Витоска предсказали, что темпы смягчения процентной ставки в июне снизятся с 250 базисных пунктов до 150 базисных пунктов. Предполагается, что темпы смягчения будут такими же до конца (2025 - ред.) года", - пишет издание.
При этом Deutsche Bank ожидает инфляции на конец года в 28%.
Как сообщал в понедельник Институт статистики Турции (TÜİK), годовая инфляция в стране по итогам февраля замедлилась до 39,05% с 42,12% в январе, в месячном исчислении рост потребительских цен составил 2,27%. При этом, по подсчетам группы независимых экономистов (ENAG), месячная инфляция в феврале составила 3,37%, годовая - 79,51%.
Турецкий регулятор в конце декабря 2024 года впервые почти за два года снизил ключевую ставку - до 47,5% с 50%. Эрдоган в сентябре заявлял, что страна вступила в период устойчивого и значительного снижения инфляции. В декабре он сообщал, что тенденция снижения ключевой ставки продолжится в 2025 году.
ЦБ Турции снизил ключевую ставку до 42,5% с 45%