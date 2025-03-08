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Немецкий банк прогнозирует смягчение политики ЦБ Турции по ключевой ставке - 08.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Немецкий банк прогнозирует смягчение политики ЦБ Турции по ключевой ставке
Немецкий банк прогнозирует смягчение политики ЦБ Турции по ключевой ставке - 08.03.2025, ПРАЙМ
Немецкий банк прогнозирует смягчение политики ЦБ Турции по ключевой ставке
Немецкий Deutsche Bank прогнозирует смягчение Центральным банком (ЦБ) Турции политики по снижению ключевой ставки в июне до 150 базисных пунктов, приводит... | 08.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-08T11:05+0300
2025-03-08T11:05+0300
экономика
банки
финансы
турция
реджеп тайип эрдоган
deutsche bank
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АНКАРА, 8 мар – ПРАЙМ. Немецкий Deutsche Bank прогнозирует смягчение Центральным банком (ЦБ) Турции политики по снижению ключевой ставки в июне до 150 базисных пунктов, приводит прогноз банка турецкое экономическое издание Dünya. Центробанк Турции в четверг снизил ключевую ставку до 42,5% с 45%, решение совпало с ожиданиями аналитиков и рынка. Однако близкая к правительственным кругам газета Yeni Şafak ранее писала, что деловой мир хочет резкого снижения ставки - сразу на 7,5 базисных пунктов, до 37,5%. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в пятницу, что считает "правильным шагом" снижение ЦБ Турции ключевой ставки, турецкий лидер также попросил терпения для улучшения ситуации в экономике. "Deutsche Bank прогнозирует, что Центральный банк Турецкой Республики в июне "поставит ногу на тормоз". Экономист Deutsche Bank Йигит Онай и стратег Кристиан Витоска предсказали, что темпы смягчения процентной ставки в июне снизятся с 250 базисных пунктов до 150 базисных пунктов. Предполагается, что темпы смягчения будут такими же до конца (2025 - ред.) года", - пишет издание. При этом Deutsche Bank ожидает инфляции на конец года в 28%. Как сообщал в понедельник Институт статистики Турции (TÜİK), годовая инфляция в стране по итогам февраля замедлилась до 39,05% с 42,12% в январе, в месячном исчислении рост потребительских цен составил 2,27%. При этом, по подсчетам группы независимых экономистов (ENAG), месячная инфляция в феврале составила 3,37%, годовая - 79,51%. Турецкий регулятор в конце декабря 2024 года впервые почти за два года снизил ключевую ставку - до 47,5% с 50%. Эрдоган в сентябре заявлял, что страна вступила в период устойчивого и значительного снижения инфляции. В декабре он сообщал, что тенденция снижения ключевой ставки продолжится в 2025 году.
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банки, финансы, турция, реджеп тайип эрдоган, deutsche bank
Экономика, Банки, Финансы, ТУРЦИЯ, Реджеп Тайип Эрдоган, Deutsche Bank
11:05 08.03.2025
 
Немецкий банк прогнозирует смягчение политики ЦБ Турции по ключевой ставке

Deutsche Bank прогнозирует смягчение политики ЦБ Турции по ключевой ставке

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкФлаг у посольства Турции, приспущенный в день траура по погибшим в пожаре на курорте Карталкая
Флаг у посольства Турции, приспущенный в день траура по погибшим в пожаре на курорте Карталкая - ПРАЙМ, 1920, 08.03.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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АНКАРА, 8 мар – ПРАЙМ. Немецкий Deutsche Bank прогнозирует смягчение Центральным банком (ЦБ) Турции политики по снижению ключевой ставки в июне до 150 базисных пунктов, приводит прогноз банка турецкое экономическое издание Dünya.
Центробанк Турции в четверг снизил ключевую ставку до 42,5% с 45%, решение совпало с ожиданиями аналитиков и рынка. Однако близкая к правительственным кругам газета Yeni Şafak ранее писала, что деловой мир хочет резкого снижения ставки - сразу на 7,5 базисных пунктов, до 37,5%. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в пятницу, что считает "правильным шагом" снижение ЦБ Турции ключевой ставки, турецкий лидер также попросил терпения для улучшения ситуации в экономике.
"Deutsche Bank прогнозирует, что Центральный банк Турецкой Республики в июне "поставит ногу на тормоз". Экономист Deutsche Bank Йигит Онай и стратег Кристиан Витоска предсказали, что темпы смягчения процентной ставки в июне снизятся с 250 базисных пунктов до 150 базисных пунктов. Предполагается, что темпы смягчения будут такими же до конца (2025 - ред.) года", - пишет издание.
При этом Deutsche Bank ожидает инфляции на конец года в 28%.
Как сообщал в понедельник Институт статистики Турции (TÜİK), годовая инфляция в стране по итогам февраля замедлилась до 39,05% с 42,12% в январе, в месячном исчислении рост потребительских цен составил 2,27%. При этом, по подсчетам группы независимых экономистов (ENAG), месячная инфляция в феврале составила 3,37%, годовая - 79,51%.
Турецкий регулятор в конце декабря 2024 года впервые почти за два года снизил ключевую ставку - до 47,5% с 50%. Эрдоган в сентябре заявлял, что страна вступила в период устойчивого и значительного снижения инфляции. В декабре он сообщал, что тенденция снижения ключевой ставки продолжится в 2025 году.
Вид Анкары - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2025
ЦБ Турции снизил ключевую ставку до 42,5% с 45%
6 марта, 14:05
 
ЭкономикаБанкиФинансыТУРЦИЯРеджеп Тайип ЭрдоганDeutsche Bank
 
 
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