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Немецкий банк прогнозирует смягчение политики ЦБ Турции по ключевой ставке

Немецкий банк прогнозирует смягчение политики ЦБ Турции по ключевой ставке - 08.03.2025, ПРАЙМ

Немецкий банк прогнозирует смягчение политики ЦБ Турции по ключевой ставке

Немецкий Deutsche Bank прогнозирует смягчение Центральным банком (ЦБ) Турции политики по снижению ключевой ставки в июне до 150 базисных пунктов, приводит... | 08.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-08T11:05+0300

2025-03-08T11:05+0300

2025-03-08T11:05+0300

экономика

банки

финансы

турция

реджеп тайип эрдоган

deutsche bank

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АНКАРА, 8 мар – ПРАЙМ. Немецкий Deutsche Bank прогнозирует смягчение Центральным банком (ЦБ) Турции политики по снижению ключевой ставки в июне до 150 базисных пунктов, приводит прогноз банка турецкое экономическое издание Dünya. Центробанк Турции в четверг снизил ключевую ставку до 42,5% с 45%, решение совпало с ожиданиями аналитиков и рынка. Однако близкая к правительственным кругам газета Yeni Şafak ранее писала, что деловой мир хочет резкого снижения ставки - сразу на 7,5 базисных пунктов, до 37,5%. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в пятницу, что считает "правильным шагом" снижение ЦБ Турции ключевой ставки, турецкий лидер также попросил терпения для улучшения ситуации в экономике. "Deutsche Bank прогнозирует, что Центральный банк Турецкой Республики в июне "поставит ногу на тормоз". Экономист Deutsche Bank Йигит Онай и стратег Кристиан Витоска предсказали, что темпы смягчения процентной ставки в июне снизятся с 250 базисных пунктов до 150 базисных пунктов. Предполагается, что темпы смягчения будут такими же до конца (2025 - ред.) года", - пишет издание. При этом Deutsche Bank ожидает инфляции на конец года в 28%. Как сообщал в понедельник Институт статистики Турции (TÜİK), годовая инфляция в стране по итогам февраля замедлилась до 39,05% с 42,12% в январе, в месячном исчислении рост потребительских цен составил 2,27%. При этом, по подсчетам группы независимых экономистов (ENAG), месячная инфляция в феврале составила 3,37%, годовая - 79,51%. Турецкий регулятор в конце декабря 2024 года впервые почти за два года снизил ключевую ставку - до 47,5% с 50%. Эрдоган в сентябре заявлял, что страна вступила в период устойчивого и значительного снижения инфляции. В декабре он сообщал, что тенденция снижения ключевой ставки продолжится в 2025 году.

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банки, финансы, турция, реджеп тайип эрдоган, deutsche bank