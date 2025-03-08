https://1prime.ru/20250308/bloger-855594610.html
Блогер Митрошина признала вину в полном объеме
Блогер Митрошина признала вину в полном объеме - 08.03.2025, ПРАЙМ
Блогер Митрошина признала вину в полном объеме
Блогеру Александре Митрошиной предъявлено обвинение, она признала вину в полном объеме, в понедельник пройдет заседание суда по мере пресечения, сообщает в... | 08.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-08T16:55+0300
2025-03-08T16:55+0300
2025-03-08T16:55+0300
происшествия
россия
блогеры
обвинение
признание
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/11/847454970_0:134:3167:1915_1920x0_80_0_0_c7eeb17ce0c08c12f221381e8a1f0772.jpg
МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Блогеру Александре Митрошиной предъявлено обвинение, она признала вину в полном объеме, в понедельник пройдет заседание суда по мере пресечения, сообщает в субботу ГСУ СК России по Москве. Ранее в столичном главке СК России сообщили, что против Митрошиной возбуждено дело об отмывании денежных средств в особо крупном размере, она была задержана на Кубани. Следствие полагает, что блогер уклонилась от уплаты налогов на сумму 127 миллионов рублей, организовав поступление денег на счета трех индивидуальных предпринимателей. Позднее ведомство сообщило, что Митрошину доставили к следователю в Москву, с ней проводят следственные действия. "В ходе проведения следственных действий Александре Митрошиной предъявлено обвинение. Она признала вину в полном объеме", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. В понедельник следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении нее меры пресечения, говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20230503/840525881.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/11/847454970_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_5c40d4e41851d10da1faaa0566b862c1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, блогеры, обвинение, признание
Происшествия, РОССИЯ, блогеры, обвинение, признание
Блогер Митрошина признала вину в полном объеме
СК: блогеру Митрошиной предъявлено обвинение, она признала вину в полном объеме
МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Блогеру Александре Митрошиной предъявлено обвинение, она признала вину в полном объеме, в понедельник пройдет заседание суда по мере пресечения, сообщает в субботу ГСУ СК России по Москве.
Ранее в столичном главке СК России сообщили, что против Митрошиной возбуждено дело об отмывании денежных средств в особо крупном размере, она была задержана на Кубани. Следствие полагает, что блогер уклонилась от уплаты налогов на сумму 127 миллионов рублей, организовав поступление денег на счета трех индивидуальных предпринимателей. Позднее ведомство сообщило, что Митрошину доставили к следователю в Москву, с ней проводят следственные действия.
"В ходе проведения следственных действий Александре Митрошиной предъявлено обвинение. Она признала вину в полном объеме", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Блогер Митрошина назвала причину неуплаты 127 миллионов рублей налогов
В понедельник следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении нее меры пресечения, говорится в сообщении.