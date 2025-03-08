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Блогер Митрошина признала вину в полном объеме - 08.03.2025, ПРАЙМ
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Блогер Митрошина признала вину в полном объеме
Блогер Митрошина признала вину в полном объеме - 08.03.2025, ПРАЙМ
Блогер Митрошина признала вину в полном объеме
Блогеру Александре Митрошиной предъявлено обвинение, она признала вину в полном объеме, в понедельник пройдет заседание суда по мере пресечения, сообщает в... | 08.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-08T16:55+0300
2025-03-08T16:55+0300
происшествия
россия
блогеры
обвинение
признание
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МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Блогеру Александре Митрошиной предъявлено обвинение, она признала вину в полном объеме, в понедельник пройдет заседание суда по мере пресечения, сообщает в субботу ГСУ СК России по Москве. Ранее в столичном главке СК России сообщили, что против Митрошиной возбуждено дело об отмывании денежных средств в особо крупном размере, она была задержана на Кубани. Следствие полагает, что блогер уклонилась от уплаты налогов на сумму 127 миллионов рублей, организовав поступление денег на счета трех индивидуальных предпринимателей. Позднее ведомство сообщило, что Митрошину доставили к следователю в Москву, с ней проводят следственные действия. "В ходе проведения следственных действий Александре Митрошиной предъявлено обвинение. Она признала вину в полном объеме", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. В понедельник следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении нее меры пресечения, говорится в сообщении.
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россия, блогеры, обвинение, признание
Происшествия, РОССИЯ, блогеры, обвинение, признание
16:55 08.03.2025
 
Блогер Митрошина признала вину в полном объеме

СК: блогеру Митрошиной предъявлено обвинение, она признала вину в полном объеме

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкВерховный суд Российской Федерации
Верховный суд Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 08.03.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Блогеру Александре Митрошиной предъявлено обвинение, она признала вину в полном объеме, в понедельник пройдет заседание суда по мере пресечения, сообщает в субботу ГСУ СК России по Москве.
Ранее в столичном главке СК России сообщили, что против Митрошиной возбуждено дело об отмывании денежных средств в особо крупном размере, она была задержана на Кубани. Следствие полагает, что блогер уклонилась от уплаты налогов на сумму 127 миллионов рублей, организовав поступление денег на счета трех индивидуальных предпринимателей. Позднее ведомство сообщило, что Митрошину доставили к следователю в Москву, с ней проводят следственные действия.
"В ходе проведения следственных действий Александре Митрошиной предъявлено обвинение. Она признала вину в полном объеме", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Налоговый кодекс РФ - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2023
Блогер Митрошина назвала причину неуплаты 127 миллионов рублей налогов
3 мая 2023, 12:56
В понедельник следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении нее меры пресечения, говорится в сообщении.
 
ПроисшествияРОССИЯблогерыобвинениепризнание
 
 
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