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Блогер Митрошина признала вину в полном объеме

Блогер Митрошина признала вину в полном объеме - 08.03.2025, ПРАЙМ

Блогер Митрошина признала вину в полном объеме

Блогеру Александре Митрошиной предъявлено обвинение, она признала вину в полном объеме, в понедельник пройдет заседание суда по мере пресечения, сообщает в... | 08.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-08T16:55+0300

2025-03-08T16:55+0300

2025-03-08T16:55+0300

происшествия

россия

блогеры

обвинение

признание

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МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Блогеру Александре Митрошиной предъявлено обвинение, она признала вину в полном объеме, в понедельник пройдет заседание суда по мере пресечения, сообщает в субботу ГСУ СК России по Москве. Ранее в столичном главке СК России сообщили, что против Митрошиной возбуждено дело об отмывании денежных средств в особо крупном размере, она была задержана на Кубани. Следствие полагает, что блогер уклонилась от уплаты налогов на сумму 127 миллионов рублей, организовав поступление денег на счета трех индивидуальных предпринимателей. Позднее ведомство сообщило, что Митрошину доставили к следователю в Москву, с ней проводят следственные действия. "В ходе проведения следственных действий Александре Митрошиной предъявлено обвинение. Она признала вину в полном объеме", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. В понедельник следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении нее меры пресечения, говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20230503/840525881.html

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россия, блогеры, обвинение, признание