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В парламенте Сербии создали группу сотрудничества с БРИКС
В парламенте Сербии создали группу сотрудничества с БРИКС - 08.03.2025, ПРАЙМ
В парламенте Сербии создали группу сотрудничества с БРИКС
В Скупщине (парламенте) Сербии создана группа, целью которой является развитие сотрудничества с БРИКС. Об этом сообщил РИА Новости председатель комитета по... | 08.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-08T15:47+0300
2025-03-08T15:47+0300
2025-03-08T15:47+0300
политика
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БЕЛГРАД, 8 мар – ПРАЙМ. В Скупщине (парламенте) Сербии создана группа, целью которой является развитие сотрудничества с БРИКС. Об этом сообщил РИА Новости председатель комитета по вопросам диаспоры и сербов региона Драган Станоевич, уточнив, что в настоящее время группа находится на стадии оформления."...буквально позавчера в парламент подана наша инициатива. К сожалению, правящее большинство (вокруг Сербской прогрессивной партии Сербии – ред.) ее не поддержало, но 18 депутатов проголосовали "за". Скоро на сайте Скупщины появится информация о нашей группе", - рассказал Станоевич. По его словам, устав группы по сотрудничеству с БРИКС уже разработан, и к ней могут присоединиться представители всех партий, которые видят в этом перспективу."Считаю, что это хорошее событие и оно даст результаты в будущем", - подчеркнул Станоевич. Президент Сербии Александр Вучич в октябре 2024 года заявил, что по результатам социологических опросов, популярность БРИКС в Сербии достигла 42% и сравнялась с популярностью ЕС. При этом он подчеркнул, что Белград не намерен отказываться от своего пути в ЕС, но допустил, что "через несколько лет вопрос о вступлении в БРИКС может быть вынесен на референдум в Сербии". На саммите БРИКС в Казани осенью прошлого года официальный Белград представлял заместитель главы правительства Вулин.
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сербия, белград, александр вучич, брикс
Политика, СЕРБИЯ, БЕЛГРАД, Александр Вучич, БРИКС
В парламенте Сербии создали группу сотрудничества с БРИКС
Станоевич: в парламенте Сербии учреждена группа по сотрудничеству с БРИКС
БЕЛГРАД, 8 мар – ПРАЙМ. В Скупщине (парламенте) Сербии создана группа, целью которой является развитие сотрудничества с БРИКС. Об этом сообщил РИА Новости председатель комитета по вопросам диаспоры и сербов региона Драган Станоевич, уточнив, что в настоящее время группа находится на стадии оформления.
"...буквально позавчера в парламент подана наша инициатива. К сожалению, правящее большинство (вокруг Сербской прогрессивной партии Сербии – ред.) ее не поддержало, но 18 депутатов проголосовали "за". Скоро на сайте Скупщины появится информация о нашей группе", - рассказал Станоевич.
По его словам, устав группы по сотрудничеству с БРИКС уже разработан, и к ней могут присоединиться представители всех партий, которые видят в этом перспективу.
"Считаю, что это хорошее событие и оно даст результаты в будущем", - подчеркнул Станоевич.
Президент Сербии Александр Вучич в октябре 2024 года заявил, что по результатам социологических опросов, популярность БРИКС в Сербии достигла 42% и сравнялась с популярностью ЕС. При этом он подчеркнул, что Белград не намерен отказываться от своего пути в ЕС, но допустил, что "через несколько лет вопрос о вступлении в БРИКС может быть вынесен на референдум в Сербии". На саммите БРИКС в Казани осенью прошлого года официальный Белград представлял заместитель главы правительства Вулин.
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