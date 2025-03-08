https://1prime.ru/20250308/briks-855593382.html

В парламенте Сербии создали группу сотрудничества с БРИКС

В парламенте Сербии создали группу сотрудничества с БРИКС - 08.03.2025, ПРАЙМ

В парламенте Сербии создали группу сотрудничества с БРИКС

В Скупщине (парламенте) Сербии создана группа, целью которой является развитие сотрудничества с БРИКС. Об этом сообщил РИА Новости председатель комитета по... | 08.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-08T15:47+0300

2025-03-08T15:47+0300

2025-03-08T15:47+0300

политика

сербия

белград

александр вучич

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БЕЛГРАД, 8 мар – ПРАЙМ. В Скупщине (парламенте) Сербии создана группа, целью которой является развитие сотрудничества с БРИКС. Об этом сообщил РИА Новости председатель комитета по вопросам диаспоры и сербов региона Драган Станоевич, уточнив, что в настоящее время группа находится на стадии оформления."...буквально позавчера в парламент подана наша инициатива. К сожалению, правящее большинство (вокруг Сербской прогрессивной партии Сербии – ред.) ее не поддержало, но 18 депутатов проголосовали "за". Скоро на сайте Скупщины появится информация о нашей группе", - рассказал Станоевич. По его словам, устав группы по сотрудничеству с БРИКС уже разработан, и к ней могут присоединиться представители всех партий, которые видят в этом перспективу."Считаю, что это хорошее событие и оно даст результаты в будущем", - подчеркнул Станоевич. Президент Сербии Александр Вучич в октябре 2024 года заявил, что по результатам социологических опросов, популярность БРИКС в Сербии достигла 42% и сравнялась с популярностью ЕС. При этом он подчеркнул, что Белград не намерен отказываться от своего пути в ЕС, но допустил, что "через несколько лет вопрос о вступлении в БРИКС может быть вынесен на референдум в Сербии". На саммите БРИКС в Казани осенью прошлого года официальный Белград представлял заместитель главы правительства Вулин.

https://1prime.ru/20250308/prava-855591606.html

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сербия, белград, александр вучич, брикс