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Морпехи ЧФ записали видеооткрытку с поздравлением женщин России
Морпехи ЧФ записали видеооткрытку с поздравлением женщин России - 08.03.2025, ПРАЙМ
Морпехи ЧФ записали видеооткрытку с поздравлением женщин России
Военнослужащие 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота записали видеооткрытку с поздравлением женщин России, сообщили в Минобороны РФ. | 08.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-08T06:16+0300
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МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Военнослужащие 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота записали видеооткрытку с поздравлением женщин России, сообщили в Минобороны РФ.
"Военнослужащие штурмового подразделения 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота, выполняющие боевые задачи в составе группировки войск "Север" в приграничном районе Курской области, записали видеооткрытку с поздравлением для всех женщин России с Международным женским днём", - говорится в сообщении.
Отмечается, что военнослужащие передали самые теплые пожелания от самого сердца, находясь на боевых позициях в Курской области.
Ранее президент России Владимир Путин высоко оценил героизм и мужество морских пехотинцев этого прославленного соединения береговых войск Черноморского флота.
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Морпехи ЧФ записали видеооткрытку с поздравлением женщин России
Морпехи ЧФ записали видеооткрытку с поздравлением женщин России
МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Военнослужащие 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота записали видеооткрытку с поздравлением женщин России, сообщили в Минобороны РФ.
"Военнослужащие штурмового подразделения 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота, выполняющие боевые задачи в составе группировки войск "Север" в приграничном районе Курской области, записали видеооткрытку с поздравлением для всех женщин России с Международным женским днём", - говорится в сообщении.
Отмечается, что военнослужащие передали самые теплые пожелания от самого сердца, находясь на боевых позициях в Курской области.
Ранее президент России Владимир Путин высоко оценил героизм и мужество морских пехотинцев этого прославленного соединения береговых войск Черноморского флота.