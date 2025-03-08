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Морпехи ЧФ записали видеооткрытку с поздравлением женщин России

Морпехи ЧФ записали видеооткрытку с поздравлением женщин России - 08.03.2025, ПРАЙМ

Морпехи ЧФ записали видеооткрытку с поздравлением женщин России

Военнослужащие 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота записали видеооткрытку с поздравлением женщин России, сообщили в Минобороны РФ. | 08.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-08T06:16+0300

2025-03-08T06:16+0300

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МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Военнослужащие 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота записали видеооткрытку с поздравлением женщин России, сообщили в Минобороны РФ. "Военнослужащие штурмового подразделения 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота, выполняющие боевые задачи в составе группировки войск "Север" в приграничном районе Курской области, записали видеооткрытку с поздравлением для всех женщин России с Международным женским днём", - говорится в сообщении. Отмечается, что военнослужащие передали самые теплые пожелания от самого сердца, находясь на боевых позициях в Курской области. Ранее президент России Владимир Путин высоко оценил героизм и мужество морских пехотинцев этого прославленного соединения береговых войск Черноморского флота.

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