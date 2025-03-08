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США продолжили поставлять разведданные Украине, узнал Fox News - 08.03.2025, ПРАЙМ
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США продолжили поставлять разведданные Украине, узнал Fox News
США продолжили поставлять разведданные Украине, узнал Fox News - 08.03.2025, ПРАЙМ
США продолжили поставлять разведданные Украине, узнал Fox News
США продолжают предоставлять Украине разведывательную информацию, необходимую для проведения оборонительных операций. Об этом сообщает телеканал Fox News со... | 08.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-08T15:19+0300
2025-03-08T15:23+0300
политика
мировая экономика
fox news
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МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. США продолжают предоставлять Украине разведывательную информацию, необходимую для проведения оборонительных операций. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на свои источники."США продолжают делиться оборонительными данными с Украиной", - говорится в сообщении телеканала. При этом Fox News отмечает, что США действительно приостановили передачу Киеву разведывательной информации, используемой ВСУ для проведения наступательных операций, а также данных, поступающих от ЦРУ и ФБР.Однако, по словам источника телеканала, эта пауза, вероятно, будет "очень временной", и возобновление передачи данных в полном объеме может произойти в ближайшие дни.Ранее газета Financial Times сообщила о полном прекращении передачи разведывательных данных Украине со стороны США. Позднее телеканал Sky News, ссылаясь на украинский источник, подтвердил эту информацию, уточнив, что прекращение носит всеобщий, а не избирательный характер. Газета Daily Mail также сообщала о запрете США Великобритании делиться с Киевом данными американской разведки. В Пентагоне, комментируя эту информацию, заявили РИА Новости, что не готовы давать комментарии по поводу приостановки передачи разведывательных данных Украине.В четверг министерство обороны США сообщило РИА Новости о приостановке всей помощи Украине, начиная с 18:00 понедельника (2:00 мск вторника). Представитель Пентагона уточнил, что решение о приостановке поставок вооружений распространяется и на то оружие, которое уже находилось в пути на Украину.Президент США Дональд Трамп 28 февраля отчитал Владимира Зеленского во время его визита в Белый дом для подписания соглашения о совместной разработке украинских недр. Сообщается, что американский лидер требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент США Джей Ди Вэнс, в свою очередь, назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов. В результате украинскую делегацию попросили покинуть Белый дом, и соглашение не было подписано.
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мировая экономика, fox news, сша, украина, дональд трамп
Политика, Мировая экономика, Fox News, США, УКРАИНА, Дональд Трамп
15:19 08.03.2025 (обновлено: 15:23 08.03.2025)
 
США продолжили поставлять разведданные Украине, узнал Fox News

FN: США продолжают передавать Киеву разведданные для оборонительных операций

© Unsplash/Osman RanaФлаг США
Флаг США
© Unsplash/Osman Rana
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МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. США продолжают предоставлять Украине разведывательную информацию, необходимую для проведения оборонительных операций. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на свои источники.
"США продолжают делиться оборонительными данными с Украиной", - говорится в сообщении телеканала.
При этом Fox News отмечает, что США действительно приостановили передачу Киеву разведывательной информации, используемой ВСУ для проведения наступательных операций, а также данных, поступающих от ЦРУ и ФБР.
Однако, по словам источника телеканала, эта пауза, вероятно, будет "очень временной", и возобновление передачи данных в полном объеме может произойти в ближайшие дни.
Ранее газета Financial Times сообщила о полном прекращении передачи разведывательных данных Украине со стороны США. Позднее телеканал Sky News, ссылаясь на украинский источник, подтвердил эту информацию, уточнив, что прекращение носит всеобщий, а не избирательный характер. Газета Daily Mail также сообщала о запрете США Великобритании делиться с Киевом данными американской разведки. В Пентагоне, комментируя эту информацию, заявили РИА Новости, что не готовы давать комментарии по поводу приостановки передачи разведывательных данных Украине.
В четверг министерство обороны США сообщило РИА Новости о приостановке всей помощи Украине, начиная с 18:00 понедельника (2:00 мск вторника). Представитель Пентагона уточнил, что решение о приостановке поставок вооружений распространяется и на то оружие, которое уже находилось в пути на Украину.
Президент США Дональд Трамп 28 февраля отчитал Владимира Зеленского во время его визита в Белый дом для подписания соглашения о совместной разработке украинских недр. Сообщается, что американский лидер требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент США Джей Ди Вэнс, в свою очередь, назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов. В результате украинскую делегацию попросили покинуть Белый дом, и соглашение не было подписано.
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 08.03.2025
"Никого не осталось". Специалисты по спутникам покинули Украину, пишет Time
09:07
 
ПолитикаМировая экономикаFox NewsСШАУКРАИНАДональд Трамп
 
 
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