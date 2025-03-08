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США продолжили поставлять разведданные Украине, узнал Fox News

США продолжили поставлять разведданные Украине, узнал Fox News - 08.03.2025, ПРАЙМ

США продолжили поставлять разведданные Украине, узнал Fox News

США продолжают предоставлять Украине разведывательную информацию, необходимую для проведения оборонительных операций. Об этом сообщает телеканал Fox News со... | 08.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-08T15:19+0300

2025-03-08T15:19+0300

2025-03-08T15:23+0300

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МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. США продолжают предоставлять Украине разведывательную информацию, необходимую для проведения оборонительных операций. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на свои источники."США продолжают делиться оборонительными данными с Украиной", - говорится в сообщении телеканала. При этом Fox News отмечает, что США действительно приостановили передачу Киеву разведывательной информации, используемой ВСУ для проведения наступательных операций, а также данных, поступающих от ЦРУ и ФБР.Однако, по словам источника телеканала, эта пауза, вероятно, будет "очень временной", и возобновление передачи данных в полном объеме может произойти в ближайшие дни.Ранее газета Financial Times сообщила о полном прекращении передачи разведывательных данных Украине со стороны США. Позднее телеканал Sky News, ссылаясь на украинский источник, подтвердил эту информацию, уточнив, что прекращение носит всеобщий, а не избирательный характер. Газета Daily Mail также сообщала о запрете США Великобритании делиться с Киевом данными американской разведки. В Пентагоне, комментируя эту информацию, заявили РИА Новости, что не готовы давать комментарии по поводу приостановки передачи разведывательных данных Украине.В четверг министерство обороны США сообщило РИА Новости о приостановке всей помощи Украине, начиная с 18:00 понедельника (2:00 мск вторника). Представитель Пентагона уточнил, что решение о приостановке поставок вооружений распространяется и на то оружие, которое уже находилось в пути на Украину.Президент США Дональд Трамп 28 февраля отчитал Владимира Зеленского во время его визита в Белый дом для подписания соглашения о совместной разработке украинских недр. Сообщается, что американский лидер требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент США Джей Ди Вэнс, в свою очередь, назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов. В результате украинскую делегацию попросили покинуть Белый дом, и соглашение не было подписано.

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мировая экономика, fox news, сша, украина, дональд трамп