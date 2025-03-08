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Аналитик назвал по-настоящему справедливый курс доллара

Аналитик назвал по-настоящему справедливый курс доллара - 08.03.2025, ПРАЙМ

Аналитик назвал по-настоящему справедливый курс доллара

Судьба пары рубль-доллар остается неопределенной: на следующей неделе она будет торговаться вблизи отметок в 90, но справедливый курс - 100-105 рублей за... | 08.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-08T04:04+0300

2025-03-08T04:04+0300

2025-03-08T04:04+0300

владислав антонов

рынки

курсы валют

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МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Судьба пары рубль-доллар остается неопределенной: на следующей неделе она будет торговаться вблизи отметок в 90, но справедливый курс - 100-105 рублей за доллар, рассказал агентству "Прайм" Владислав Антонов, финансовый аналитик BitRiver."В начале марта российский рубль сбавил градус волатильности и пришел к относительному равновесию в парах с иностранными валютами. Поведение евро определял внешний фон с планами Германии и еврозоны в целом. Траектория доллара США была основана на коррекциях ввиду продвижения Вашингтоном планов по тарифным ужесточениям", - напомнил он. Компании-импортеры в России вновь начали интересоваться валютой после сезонного зимнего затишья. Это немного изменило баланс сил на межбанке и внутреннем рынке. В то же время, в пользу рубля продолжают играть два мощных фактора: неудержимый оптимизм в отношении скорого "потепления" отношений между Россией и Западом и "навес" предложения иностранной валюты за счет усилий ЦБ. Пятничные новости показали, что торговая палата США в России готовит предложения по снятию американских санкций. Это тоже слухи, которые никак не подтверждены фактами. Они могут вызвать взлет волатильности и повышение амплитуды торгов рублем, но на фундаментальные аспекты не влияют. На новой неделе доллар США проторгуется в пределах 88-91 рубля, но его справедливый курс - 100-105 рублей. Для евро торговый коридор обозначен в рамках 95-98 рублей, для юаня - 12,00-12,65 рубля. Для рынка нефти конъюнктура сохраняется тревожной: слишком много неизвестного в плане будущего спроса на сырье, если мировые экономики будут сбрасывать темпы роста. Также слишком высокая степень риска расширения сырьевого предложения: как за счет отдельных участников ОПЕК+ и России, так и за счет стратегии США. На таком фоне сырьевые котировки имеют шансы скорее снижаться, чем расти. Ориентир по баррелю Brent на вторую неделю марта - $68-70. Нефть в рублях падает и стоит у минимумов с сентября прошлого года. Это риск для российского бюджета, заключил Антонов.

https://1prime.ru/20250301/dollar-855345180.html

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владислав антонов, рынки, курсы валют