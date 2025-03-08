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Адвокат научил водителей отвечать на провокационные вопросы ДПС

Адвокат научил водителей отвечать на провокационные вопросы ДПС - 08.03.2025, ПРАЙМ

Адвокат научил водителей отвечать на провокационные вопросы ДПС

Взаимодействие водителей с инспекторами ГАИ может вызывать у водителя стресс, особенно если со стороны сотрудника ДПС звучат провокационные вопросы. Чтобы... | 08.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-08T02:02+0300

2025-03-08T02:02+0300

2025-03-08T02:02+0300

дпс

бизнес

кирилл данилов

гибдд

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МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Взаимодействие водителей с инспекторами ГАИ может вызывать у водителя стресс, особенно если со стороны сотрудника ДПС звучат провокационные вопросы. Чтобы избежать эскалации конфликта, водителю важно оставаться спокойным, выполнять только законные требования инспектора и не поддаваться на провокации, рассказал агентству "Прайм" адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов.Он напомнил, что перед постановкой любых вопросов сотрудник ГАИ должен представиться, то есть назвать свою должность, звание, фамилию, представить по требованию водителя служебное удостоверение."После этого инспектор должен сообщить причину остановки водителя, изложить требование о передаче необходимых для проверки или оформления материалов по делу об административном правонарушении документов, а в случае привлечения водителя или пассажира в качестве свидетеля либо понятого разъяснить им права и обязанности", - говорит Данилов.Если по каким-либо причинам сотрудник не представился, водитель вправе предъявить такое требование и попросить разъяснить причину остановки."Если автомобилисту кажется, что форма обращения инспектора ГАИ по отношению к нему некорректная или агрессивная, он может аккуратно напомнить инспектору, что по Приказу МВД России от 02.05.2023 № 264 в разговоре с участниками дорожного движения сотрудник обязан быть вежливым и тактичным, обращаться к ним на "Вы", требования и замечания излагать, исключая возможность ошибочного или двоякого их понимания", - отмечает адвокат.Если инспектор не реагирует на замечания, то водитель может зафиксировать на камеру телефона нарушения. По закону "О полиции", ее деятельность является открытой для общества "в той мере, в какой это не противоречит требованиям законодательства".Впрочем, не только водитель может фиксировать происходящее на камеру. По словам юриста, даже устное взаимодействие с инспектором ДПС фиксируется системами видеонаблюдения, в том числе носимыми нагрудными видеорегистраторами, а также видеорегистраторами, установленными в патрульном автомобиле. "Поэтому сказать: "я так не говорил" в дальнейшем уже не получится", - предупреждает Данилов.Разумеется, на любые вопросы сотрудника следует отвечать вежливо. Использование нецензурной лексики и оскорбительных слов по отношению к сотруднику в присутствии других людей может быть расценено как оскорбление представителя власти, за которое по действующему законодательству предусмотрена административная и уголовная ответственность.Если вопрос инспектора кажется провокационным, адвокат советует постараться перевести разговор "в более конструктивное русло". Не стесняйтесь уточнять, что сотрудник имел в виду, поскольку провокационным вопрос может показаться вследствие неверной интерпретации его слов.“Если все же провокационные вопросы задаются при оформлении материалов по делу об административном правонарушении, например, при получении объяснений или составлении протокола, по тексту объяснений можно сделать письменную отметку о постановке должностным лицом некорректных вопросов, не имеющих отношение к делу об административном правонарушении", - объяснил Данилов.

https://1prime.ru/20230711/841047425.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дпс, бизнес, кирилл данилов, гибдд