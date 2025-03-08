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КС Румынии вынес решение по регистрации Джеорджеску кандидатом в президенты

КС Румынии вынес решение по регистрации Джеорджеску кандидатом в президенты - 08.03.2025, ПРАЙМ

КС Румынии вынес решение по регистрации Джеорджеску кандидатом в президенты

Конституционный суд Румынии сообщил в субботу, что отклонил жалобы против регистрации Кэлина Джеорджеску в качестве кандидата в президенты Румынии. | 08.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-08T18:23+0300

2025-03-08T18:23+0300

2025-03-08T18:31+0300

политика

румыния

кэлин джорджеску

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КИШИНЕВ, 8 мар - ПРАЙМ. Конституционный суд Румынии сообщил в субботу, что отклонил жалобы против регистрации Кэлина Джеорджеску в качестве кандидата в президенты Румынии.Джеорджеску сообщил в пятницу, что подал документы в Центральное избирательное бюро, чтобы зарегистрироваться в качестве кандидата на пост главы Румынии. В тот же день было подано две жалобы в КС против этой регистрации. Согласно местному законодательству, ЦИК может принимать решение о регистрации кандидатом только после решения КС."На заседании 8 марта 2025 года Конституционный суд в пределах своих полномочий по вопросам соблюдения порядка избрания президента Румынии рассмотрел обращения. По итогам обсуждения Конституционный суд единогласно отклонил жалобы как неприемлемые", - говорится в решении, опубликованном на сайте КС.Решение суда является окончательным и будет доведено до сведения ЦИК Румынии.В Румынии 24 ноября 2024 года прошли президентские выборы, по итогам которых лидером первого тура стал независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, набравший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Однако 6 декабря Конституционный суд аннулировал итоги выборов, заявив о серьезных нарушениях, которые якобы подтверждаются рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Решение было принято после рассмотрения жалоб от общественных организаций, кандидатов и государственных структур.Джеорджеску опротестовал это решение в Апелляционном суде, затем в Верховном суде Румынии, который впоследствии отклонил жалобу политика. В январе 2025 года сторонники Джеорджеску начали проводить протестные акции, требуя от властей аннулировать отмену итогов выборов.

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румыния, кэлин джорджеску