Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт рассказал, сколько тратят женщины на сушку волос феном - 08.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250308/ekspert-855585289.html
Эксперт рассказал, сколько тратят женщины на сушку волос феном
Эксперт рассказал, сколько тратят женщины на сушку волос феном - 08.03.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, сколько тратят женщины на сушку волос феном
Женщины тратят около 120 кВт.ч электроэнергии в год на сушку волос феном – это обходится более чем в 1000 рублей при условии, что сушка волос занимает 10 минут... | 08.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-08T01:15+0300
2025-03-08T01:15+0300
общество
москва
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855585289.jpg?1741385744
МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Женщины тратят около 120 кВт.ч электроэнергии в год на сушку волос феном – это обходится более чем в 1000 рублей при условии, что сушка волос занимает 10 минут в день, посчитал для РИА Новости эксперт рынка TechNet НТИ Антон Аверьянов в преддверии Международного женского дня. "При мощности 2000 Вт и использовании фена 10 минут в день прибор потребляет около 10,02 кВт.ч в месяц, что по тарифу 9,07 рубля за кВт.ч приводит к ежемесячным расходам примерно в 91 рубль", - сказал он. Таким образом, годовые затраты на сушку феном составляют около 120 кВт.ч электроэнергии и 1092 рубля. Эксперт рассказал, что эффективность работы фена зависит от нескольких параметров: мощности устройства, длительности его использования, выбранного температурного режима и дополнительных функций. Корректный подбор настроек позволяет не только сократить энергопотребление, но и снизить затраты на электроэнергию. Более мощный прибор сушит волосы быстрее, однако потребляет больше электроэнергии. Сушка на высоких температурах требует больше энергии, чем холодный режим. Дополнительные опции, такие как ионизация или автоматическое отключение, могут как оптимизировать расход, так и немного увеличивать энергозатраты.
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , москва
Общество , МОСКВА
01:15 08.03.2025
 
Эксперт рассказал, сколько тратят женщины на сушку волос феном

Эксперт Аверьянов: сушка волос феном обходится в 1000 рублей в год

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Женщины тратят около 120 кВт.ч электроэнергии в год на сушку волос феном – это обходится более чем в 1000 рублей при условии, что сушка волос занимает 10 минут в день, посчитал для РИА Новости эксперт рынка TechNet НТИ Антон Аверьянов в преддверии Международного женского дня.
"При мощности 2000 Вт и использовании фена 10 минут в день прибор потребляет около 10,02 кВт.ч в месяц, что по тарифу 9,07 рубля за кВт.ч приводит к ежемесячным расходам примерно в 91 рубль", - сказал он. Таким образом, годовые затраты на сушку феном составляют около 120 кВт.ч электроэнергии и 1092 рубля.
Эксперт рассказал, что эффективность работы фена зависит от нескольких параметров: мощности устройства, длительности его использования, выбранного температурного режима и дополнительных функций. Корректный подбор настроек позволяет не только сократить энергопотребление, но и снизить затраты на электроэнергию.
Более мощный прибор сушит волосы быстрее, однако потребляет больше электроэнергии. Сушка на высоких температурах требует больше энергии, чем холодный режим. Дополнительные опции, такие как ионизация или автоматическое отключение, могут как оптимизировать расход, так и немного увеличивать энергозатраты.
 
ОбществоМОСКВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала