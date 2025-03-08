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Эксперт рассказал, сколько тратят женщины на сушку волос феном

Эксперт рассказал, сколько тратят женщины на сушку волос феном - 08.03.2025, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, сколько тратят женщины на сушку волос феном

Женщины тратят около 120 кВт.ч электроэнергии в год на сушку волос феном – это обходится более чем в 1000 рублей при условии, что сушка волос занимает 10 минут... | 08.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-08T01:15+0300

2025-03-08T01:15+0300

2025-03-08T01:15+0300

общество

москва

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МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Женщины тратят около 120 кВт.ч электроэнергии в год на сушку волос феном – это обходится более чем в 1000 рублей при условии, что сушка волос занимает 10 минут в день, посчитал для РИА Новости эксперт рынка TechNet НТИ Антон Аверьянов в преддверии Международного женского дня. "При мощности 2000 Вт и использовании фена 10 минут в день прибор потребляет около 10,02 кВт.ч в месяц, что по тарифу 9,07 рубля за кВт.ч приводит к ежемесячным расходам примерно в 91 рубль", - сказал он. Таким образом, годовые затраты на сушку феном составляют около 120 кВт.ч электроэнергии и 1092 рубля. Эксперт рассказал, что эффективность работы фена зависит от нескольких параметров: мощности устройства, длительности его использования, выбранного температурного режима и дополнительных функций. Корректный подбор настроек позволяет не только сократить энергопотребление, но и снизить затраты на электроэнергию. Более мощный прибор сушит волосы быстрее, однако потребляет больше электроэнергии. Сушка на высоких температурах требует больше энергии, чем холодный режим. Дополнительные опции, такие как ионизация или автоматическое отключение, могут как оптимизировать расход, так и немного увеличивать энергозатраты.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , москва