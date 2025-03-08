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Эксперт прокомментировал слова Трампа об угрозах в адрес России - 08.03.2025, ПРАЙМ
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Эксперт прокомментировал слова Трампа об угрозах в адрес России
Эксперт прокомментировал слова Трампа об угрозах в адрес России - 08.03.2025, ПРАЙМ
Эксперт прокомментировал слова Трампа об угрозах в адрес России
Президент США Дональд Трамп в целях придания импульса мирному процессу на Украине выбрал крайне неудачный метод в виде угроз в адрес России, заявил РИА Новости... | 08.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-08T06:50+0300
2025-03-08T06:50+0300
экономика
россия
мировая экономика
дональд трамп
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в целях придания импульса мирному процессу на Украине выбрал крайне неудачный метод в виде угроз в адрес России, заявил РИА Новости крымский политический эксперт Владимир Джаралла. Трамп ранее в своей соцсети Truth Social заявил, что рассматривает возможность введения дополнительных санкций против России до достижения украинского урегулирования, пока ВС РФ "разносят" ВСУ на поле боя. Президент США призвал Москву и Киев к переговорам. "Трамп хочет придать импульс мирному процессу, только выбирает крайне неудачный метод - угрозы. А они в отношении России не работают. У нее более надежный аргумент - победы на поле боя. И мир является главной целью. Достичь его, конечно, лучше всего за столом переговоров, но всегда нужно иметь и иные, не менее убедительные аргументы", - сказал Джаралла РИА Новости. По его словам, подобное заявление было ожидаемо и вполне в духе Трампа. "Он не интересуется деталями, его цель - результат. И для этого подходят любые методы. Как и предполагалось, урегулирование конфликта - сложная проблема, которая преподносит неожиданности", - сказал Джаралла. По его словам, Россия, ведя себя намного дипломатичнее, чем представители киевского режима, ясно заявляет о своем желании заключить не временное перемирие, а долгосрочный мир, отстаивая при этом свои интересы.
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192
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россия, мировая экономика, дональд трамп
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, Дональд Трамп
06:50 08.03.2025
 
Эксперт прокомментировал слова Трампа об угрозах в адрес России

Джаралла: Трамп выбрал крайне неудачный метод для придания импульса мирному процессу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в целях придания импульса мирному процессу на Украине выбрал крайне неудачный метод в виде угроз в адрес России, заявил РИА Новости крымский политический эксперт Владимир Джаралла.
Трамп ранее в своей соцсети Truth Social заявил, что рассматривает возможность введения дополнительных санкций против России до достижения украинского урегулирования, пока ВС РФ "разносят" ВСУ на поле боя. Президент США призвал Москву и Киев к переговорам.
"Трамп хочет придать импульс мирному процессу, только выбирает крайне неудачный метод - угрозы. А они в отношении России не работают. У нее более надежный аргумент - победы на поле боя. И мир является главной целью. Достичь его, конечно, лучше всего за столом переговоров, но всегда нужно иметь и иные, не менее убедительные аргументы", - сказал Джаралла РИА Новости.
По его словам, подобное заявление было ожидаемо и вполне в духе Трампа.
"Он не интересуется деталями, его цель - результат. И для этого подходят любые методы. Как и предполагалось, урегулирование конфликта - сложная проблема, которая преподносит неожиданности", - сказал Джаралла.
По его словам, Россия, ведя себя намного дипломатичнее, чем представители киевского режима, ясно заявляет о своем желании заключить не временное перемирие, а долгосрочный мир, отстаивая при этом свои интересы.
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаДональд Трамп
 
 
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