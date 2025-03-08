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Эксперт рассказал, как заблокировать аккаунт на "Госуслугах"
Эксперт рассказал, как заблокировать аккаунт на "Госуслугах" - 08.03.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, как заблокировать аккаунт на "Госуслугах"
Если мошенники получили доступ к аккаунту на "Госуслугах", то, в первую очередь, нужно заблокировать учетную запись через мобильное приложение портала или... | 08.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-08T07:47+0300
2025-03-08T07:47+0300
2025-03-08T07:47+0300
технологии
общество
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москва
лаборатория касперского
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МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Если мошенники получили доступ к аккаунту на "Госуслугах", то, в первую очередь, нужно заблокировать учетную запись через мобильное приложение портала или техническую поддержку МФЦ, заявил РИА Новости главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов.
"Лучше всего никому не сообщать конфиденциальные данные: пароли, коды подтверждения. Однако если такое все же произошло, и злоумышленники получили доступ к аккаунту, первое, что нужно сделать, - заблокировать свою учетную запись. Сделать это можно либо через мобильное приложение сервиса, либо через мобильное приложение банка, где есть связь с "Госуслугами", либо через техподдержку МФЦ, либо прийти в МФЦ и попросить помочь сотрудников с блокировкой", - порекомендовал он.
Эксперт добавил, что после этого нужно обратиться в МФЦ, чтобы выяснить, что злоумышленники успели сделать в рамках аккаунта. Дальнейший алгоритм действий во многом будет зависеть от этой информации.
Голованов пояснил, что мошенники сегодня во многих своих схемах стремятся получить доступ к аккаунтам на "Госуслугах".
Среди самых актуальных легенд, с помощью которых атакующие стремятся выманить одноразовый код пользователя для авторизации, - звонок о необходимости заменить счетчики и перевыпуск ключей домофона.
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технологии, общество , россия, москва, лаборатория касперского
Технологии, Общество , РОССИЯ, МОСКВА, Лаборатория Касперского
Эксперт рассказал, как заблокировать аккаунт на "Госуслугах"
Эксперт Голованов посоветовал заблокировать учетную запись на "Госуслугах"
МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Если мошенники получили доступ к аккаунту на "Госуслугах", то, в первую очередь, нужно заблокировать учетную запись через мобильное приложение портала или техническую поддержку МФЦ, заявил РИА Новости главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов.
"Лучше всего никому не сообщать конфиденциальные данные: пароли, коды подтверждения. Однако если такое все же произошло, и злоумышленники получили доступ к аккаунту, первое, что нужно сделать, - заблокировать свою учетную запись. Сделать это можно либо через мобильное приложение сервиса, либо через мобильное приложение банка, где есть связь с "Госуслугами", либо через техподдержку МФЦ, либо прийти в МФЦ и попросить помочь сотрудников с блокировкой", - порекомендовал он.
Эксперт добавил, что после этого нужно обратиться в МФЦ, чтобы выяснить, что злоумышленники успели сделать в рамках аккаунта. Дальнейший алгоритм действий во многом будет зависеть от этой информации.
Голованов пояснил, что мошенники сегодня во многих своих схемах стремятся получить доступ к аккаунтам на "Госуслугах".
Среди самых актуальных легенд, с помощью которых атакующие стремятся выманить одноразовый код пользователя для авторизации, - звонок о необходимости заменить счетчики и перевыпуск ключей домофона.