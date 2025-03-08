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США намерены смягчить формулировки в отношении РФ в заявлении G7, пишут СМИ
США намерены смягчить формулировки в отношении РФ в заявлении G7, пишут СМИ - 08.03.2025, ПРАЙМ
США намерены смягчить формулировки в отношении РФ в заявлении G7, пишут СМИ
США настаивают на смягчении формулировок относительно России в коммюнике по итогам будущей встречи глав МИД G7, передает агентство Блумберг со ссылкой на... | 08.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-08T22:59+0300
2025-03-08T22:59+0300
2025-03-08T23:00+0300
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МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. США настаивают на смягчении формулировок относительно России в коммюнике по итогам будущей встречи глав МИД G7, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "В Канаде, которая в этом году председательствует в G7, на следующей неделе в Шарлевуа в Квебеке пройдет саммит глав МИД (стран-членов G7 - ред.). В переговорах по формулированию итогового заявления по вопросам судоходства США настаивают на том, чтобы ужесточить формулировки касательно Китая, в то же время смягчая формулировки касательно России", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на источники. Согласно черновику документа, с которым ознакомилось агентство, Вашингтон настаивает на том, чтобы убрать из коммюнике слово "санкции" касательно Москвы. Кроме того, по словам собеседников Блумберг, США выступили против создания целевой группы по судам, которые Запад связывает с РФ.
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сша, g7, россия
Политика, США, G7, РОССИЯ
США намерены смягчить формулировки в отношении РФ в заявлении G7, пишут СМИ
Bloomberg: США настаивают на смягчении формулировок относительно РФ в рамках G7
МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. США настаивают на смягчении формулировок относительно России в коммюнике по итогам будущей встречи глав МИД G7, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"В Канаде, которая в этом году председательствует в G7, на следующей неделе в Шарлевуа в Квебеке пройдет саммит глав МИД (стран-членов G7 - ред.). В переговорах по формулированию итогового заявления по вопросам судоходства США настаивают на том, чтобы ужесточить формулировки касательно Китая, в то же время смягчая формулировки касательно России", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на источники.
Согласно черновику документа, с которым ознакомилось агентство, Вашингтон настаивает на том, чтобы убрать из коммюнике слово "санкции" касательно Москвы.
"Побыстрее сокрушить". В ЕС отреагировали на план Трампа в отношении России
Кроме того, по словам собеседников Блумберг, США выступили против создания целевой группы по судам, которые Запад связывает с РФ.