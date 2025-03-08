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Мерц сделал заявление об изменениях в миграционной политике Германии - 08.03.2025, ПРАЙМ
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Мерц сделал заявление об изменениях в миграционной политике Германии
Мерц сделал заявление об изменениях в миграционной политике Германии - 08.03.2025, ПРАЙМ
Мерц сделал заявление об изменениях в миграционной политике Германии
Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) договорились совместно работать над | 08.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-08T18:25+0300
2025-03-08T18:25+0300
политика
германия
фридрих мерц
миграция
ограничения
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МОСКВА, 8 мар – ПРАЙМ. Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) договорились совместно работать над ужесточением миграционной политики ФРГ, заявил лидер ХДС/ХСС Фридрих Мерц по результатам предварительных консультаций. "Мы намерены принять все правовые меры для того, чтобы в целом сократить нелегальную миграцию", - сказал Мерц на пресс-конференции вместе с главой ХСС Маркусом Зёдером и лидерами СДПГ. Трансляция велась на правительственном YouTube-канале Phoenix. В первый же день в случае прихода к власти партии намерены существенно усилить пограничный контроль, что должно привести к росту числа отказов во въезде, заявил политик. Кроме того, партии планируют закрепить цель ограничения миграции в законодательстве, прекратить действие всех программ по добровольному приему беженцев, включая выходцев из Афганистана, а также существенно расширить полномочия полиции. Наконец, ХДС/ХСС и СДПГ договорились об отмене возможности привезти свою семью в Германию для отдельной категории мигрантов. Двадцать третьего февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы. После подсчета бюллетеней во всех 299 избирательных округах победу одерживал блок ХДС/ХСС с 26,8% голосов. Второе место на выборах заняла правая партия "Альтернатива для Германии" с рекордным для себя результатом в 20,8%. СДПГ канцлера ФРГ Олафа Шольца заняла лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левая партия" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию.
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германия, фридрих мерц, миграция, ограничения
Политика, ГЕРМАНИЯ, Фридрих Мерц, миграция, ограничения
18:25 08.03.2025
 
Мерц сделал заявление об изменениях в миграционной политике Германии

Мерц: ХДС/ХСС и СДПГ согласовали ограничение миграции

© CC BY 2.0 / European People's PartyНемецкий политик Фридрих Мерц
Немецкий политик Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 08.03.2025
© CC BY 2.0 / European People's Party
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МОСКВА, 8 мар – ПРАЙМ. Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) договорились совместно работать над ужесточением миграционной политики ФРГ, заявил лидер ХДС/ХСС Фридрих Мерц по результатам предварительных консультаций.
"Мы намерены принять все правовые меры для того, чтобы в целом сократить нелегальную миграцию", - сказал Мерц на пресс-конференции вместе с главой ХСС Маркусом Зёдером и лидерами СДПГ. Трансляция велась на правительственном YouTube-канале Phoenix.
В первый же день в случае прихода к власти партии намерены существенно усилить пограничный контроль, что должно привести к росту числа отказов во въезде, заявил политик. Кроме того, партии планируют закрепить цель ограничения миграции в законодательстве, прекратить действие всех программ по добровольному приему беженцев, включая выходцев из Афганистана, а также существенно расширить полномочия полиции. Наконец, ХДС/ХСС и СДПГ договорились об отмене возможности привезти свою семью в Германию для отдельной категории мигрантов.
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Двадцать третьего февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы. После подсчета бюллетеней во всех 299 избирательных округах победу одерживал блок ХДС/ХСС с 26,8% голосов. Второе место на выборах заняла правая партия "Альтернатива для Германии" с рекордным для себя результатом в 20,8%. СДПГ канцлера ФРГ Олафа Шольца заняла лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левая партия" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию.
 
ПолитикаГЕРМАНИЯФридрих Мерцмиграцияограничения
 
 
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