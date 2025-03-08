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В Болгарии обвинили Украину в гонениях на этнических болгар

В Болгарии обвинили Украину в гонениях на этнических болгар - 08.03.2025, ПРАЙМ

В Болгарии обвинили Украину в гонениях на этнических болгар

Болгары - второе по численности после русских нацменьшинство на Украине, они подвергаются таким гонениям, что защитить их и восстановить справедливость на их... | 08.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-08T17:01+0300

2025-03-08T17:01+0300

2025-03-08T17:02+0300

политика

украина

нацменьшинство

дискриминация

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БЕЛГРАД, 8 мар - ПРАЙМ. Болгары - второе по численности после русских нацменьшинство на Украине, они подвергаются таким гонениям, что защитить их и восстановить справедливость на их территории в южной Бессарабии можно только присоединив ее к Болгарии, заявил депутат болгарского парламента, уполномоченный партии "Возрождение" по вопросам зарубежных болгар Ангел Георгиев. Международная конференция "Мирный процесс на Украине: права и роль национальных общин" с участием европарламентариев и депутатов парламентов стран Европы открылась в субботу в Белграде. В форуме принимают участие два десятка депутатов Европарламента от Болгарии, Словакии, Польши (по видеосвязи), парламентарии национальных заксобраний Германии, Греции, Словакии, Венгрии, Сербии, деятели национальных общественных движений. В начале своего выступления Георгиев напомнил, что болгары тысячу лет жили в южной Бессарабии на Украине и в южной Молдавии. "Украинцы начали терроризировать их с 2014 года. У нас были сюжеты об этом на болгарском телевидении, но, когда политика (в Софии – ред.) изменилась, эти репортажи прекратились и люди перестали видеть, что там происходит. А украинская армия притесняла болгар, люди жили в подвалах своих домов, изучение болгарского языка в школах было запрещено. Произошло сожженного заживо болгарина в 2014 году в Одессе, были случаи раскрашивания болгар краской и бросания в мусорные контейнеры, болгарский культурный центр в Одессе был подожжен, памятники осквернялись", - сообщил член болгарского парламента участникам форума. По его словам, эпизодов запугивания и избиения этнических болгар на Украине сейчас "настолько много, что все они незафиксированы". При этом болгары - второе по численности нацменьшинство на Украине после русских, по разным данным их от 250 тысяч до 1 миллиона человек. "Чтобы восстановить мир и справедливость, мы снова должны будем сделать Южную Бессарабию болгарским регионом и официальной частью болгарского государства. А чтобы обеспечить безопасность на Балканском полуострове, нужно вернуть сербские территории Сербии – имею в виду Косово и Метохию", - указал Ангелов и добавил к этому списку территорию Республики Сербской в Боснии и Герцеговине. Председатель комитета Скупщины (парламента) Сербии по делам диаспоры и сербов в регионе Драган Станоевич ранее сказал РИА Новости, что сербское и национальные меньшинства других народов на Украине лишены прав и подергаются гонениям со стороны властей. Он уточнил, что участники конференции как раз представляют народы, живущие на Украине. Организаторы в материалах к конференции подчеркнули, что представители многих европейских стран и народов исторически селились на территории Украины, способствуя ее развитию и культурному богатству, и "пришло время этим общинам высказаться".

https://1prime.ru/20250221/bolgariya-855143799.html

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украина, нацменьшинство, дискриминация