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В Госдуме предложили создать центр профориентации
В Госдуме предложили создать центр профориентации - 08.03.2025, ПРАЙМ
В Госдуме предложили создать центр профориентации
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение главе Минтруда Антону Котякову с предложением создать Национальный центр профориентации, который... | 08.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-08T01:21+0300
2025-03-08T01:21+0300
2025-03-08T01:21+0300
экономика
общество
россия
антон котяков
госдума
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МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение главе Минтруда Антону Котякову с предложением создать Национальный центр профориентации, который займется работой в сфере профессионального самоопределения молодежи, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Считаю необходимым создать Национальный центр профориентации, который займется системной работой в сфере профессионального самоопределения молодежи, прогнозирования потребностей рынка труда и выстраивания эффективного взаимодействия между образовательными учреждениями и работодателями", - сказано в документе.
Отмечается, что такой центр не только поможет школьникам и студентам осознанно выбирать профессию, но и станет инструментом для модернизации системы подготовки кадров в соответствии с реальными экономическими запросами.
"В рамках его деятельности можно запустить единый цифровой профориентационный портал, где молодые люди смогут проходить тестирование, получать персонализированные рекомендации по выбору профессии, изучать актуальные вакансии и доступные программы стажировок. Это позволит будущим специалистам заранее оценивать перспективность своей карьеры, а работодателям - находить и привлекать талантливых сотрудников еще на этапе их обучения", - подчеркивается в документе.
В рамках центра предлагается также на экспертном уровне формировать инициативы по дальнейшему законодательному регулированию рынка труда и вопросов профориентации, в частности, подготовки механизма налоговых льгот для компаний, организующих оплачиваемые стажировки и практики, что станет стимулом для бизнеса активнее работать с молодежью.
Чернышов пояснил РИА Новости, что сегодняшняя ситуация на рынке труда вызывает опасения. По его словам, многие граждане работают не по специальности, а значительная часть - без профильного образования.
"Это не только снижает качество жизни многих из тех, кто не смог реализовать свой потенциал, но и серьезный вызов для экономики. Государство вкладывает огромные ресурсы в образование, но эти инвестиции часто не окупаются, так как выпускники не находят применения своим знаниям. При этом ключевые отрасли сталкиваются с дефицитом квалифицированных кадров", - считает вице-спикер Госдумы.
По его словам, задачей такого центра будет помочь молодежи осознанно выбирать профессию, основываясь на реальных потребностях рынка труда, а не на случайных советах или стереотипах.
"Уверен, что такой подход поможет снизить уровень нецелевого образования, повысить эффективность рынка труда и обеспечить экономику квалифицированными кадрам", - отметил Чернышов.
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общество , россия, антон котяков, госдума
Экономика, Общество , РОССИЯ, Антон Котяков, Госдума
В Госдуме предложили создать центр профориентации
Вице-спикер Чернышов предложил создать Национальный центр профориентации
МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение главе Минтруда Антону Котякову с предложением создать Национальный центр профориентации, который займется работой в сфере профессионального самоопределения молодежи, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Считаю необходимым создать Национальный центр профориентации, который займется системной работой в сфере профессионального самоопределения молодежи, прогнозирования потребностей рынка труда и выстраивания эффективного взаимодействия между образовательными учреждениями и работодателями", - сказано в документе.
Отмечается, что такой центр не только поможет школьникам и студентам осознанно выбирать профессию, но и станет инструментом для модернизации системы подготовки кадров в соответствии с реальными экономическими запросами.
"В рамках его деятельности можно запустить единый цифровой профориентационный портал, где молодые люди смогут проходить тестирование, получать персонализированные рекомендации по выбору профессии, изучать актуальные вакансии и доступные программы стажировок. Это позволит будущим специалистам заранее оценивать перспективность своей карьеры, а работодателям - находить и привлекать талантливых сотрудников еще на этапе их обучения", - подчеркивается в документе.
В рамках центра предлагается также на экспертном уровне формировать инициативы по дальнейшему законодательному регулированию рынка труда и вопросов профориентации, в частности, подготовки механизма налоговых льгот для компаний, организующих оплачиваемые стажировки и практики, что станет стимулом для бизнеса активнее работать с молодежью.
Чернышов пояснил РИА Новости, что сегодняшняя ситуация на рынке труда вызывает опасения. По его словам, многие граждане работают не по специальности, а значительная часть - без профильного образования.
"Это не только снижает качество жизни многих из тех, кто не смог реализовать свой потенциал, но и серьезный вызов для экономики. Государство вкладывает огромные ресурсы в образование, но эти инвестиции часто не окупаются, так как выпускники не находят применения своим знаниям. При этом ключевые отрасли сталкиваются с дефицитом квалифицированных кадров", - считает вице-спикер Госдумы.
По его словам, задачей такого центра будет помочь молодежи осознанно выбирать профессию, основываясь на реальных потребностях рынка труда, а не на случайных советах или стереотипах.
"Уверен, что такой подход поможет снизить уровень нецелевого образования, повысить эффективность рынка труда и обеспечить экономику квалифицированными кадрам", - отметил Чернышов.