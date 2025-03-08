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В Госдуме рассказали о штрафах за превышение скорости

В Госдуме рассказали о штрафах за превышение скорости - 08.03.2025, ПРАЙМ

В Госдуме рассказали о штрафах за превышение скорости

Размеры штрафов за ряд нарушений правил дорожного движения изменились в России в этом году, в том числе увеличились штрафы до 7,5 тысячи рублей за превышение... | 08.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-08T03:01+0300

2025-03-08T03:01+0300

2025-03-08T03:01+0300

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МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Размеры штрафов за ряд нарушений правил дорожного движения изменились в России в этом году, в том числе увеличились штрафы до 7,5 тысячи рублей за превышение скорости, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Александр Якубовский. "С 1 января 2025 года в России вступили в силу законодательные изменения в части увеличения размеров штрафов за ряд нарушений правил дорожного движения, а также изменения в части их оплаты. Что изменилось: штрафы за превышение скорости выросли со значений от 500 до 5 тысяч рублей, от 750 до 7,5 тысячи рублей", - сказал Якубовский. Парламентарий добавил, что также вырос штраф за выезд на встречную полосу до 7,5 тысячи рублей, а при объезде препятствия штраф за выезд на встречку составит от 1,5 тысячи рублей до 2250 рублей. Кроме того, вырос с 1 тысячи рублей до 1,5 тысячи рублей штраф за проезд на красный свет или жест регулировщика. "Штраф за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части, встречного разъезда, а также штраф для "обочечников" выросли до 2250 рублей, так же как и для тех, кто ездит по полосе для маршрутных транспортных средств", - отметил он. По словам Якубовского, увеличились штрафы за повторное управление транспортом без ОСАГО до 5 тысяч рублей и штрафы за несоблюдение требований знаков или разметки до 750 рублей. "Штрафы за управление автомобилем в состоянии опьянения и отказ от медосвидетельствования выросли до 45 тысяч рублей. Также в два раза, до 7,5 тысячи рублей, вырос штраф за нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего", - подчеркнул парламентарий. Он отметил, что в два раза уменьшилась скидка за оперативную оплату штрафа. По его словам, теперь она составляет 25%, если штраф был оплачен за 30 дней. Якубовский добавил, что следует помнить о том, что распространяется скидка не на все нарушения.

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бизнес, россия, общество , москва, госдума