https://1prime.ru/20250308/iskopaemye-855589767.html

Мали ослабляет ограничения на добычу полезных ископаемых

Мали ослабляет ограничения на добычу полезных ископаемых - 08.03.2025, ПРАЙМ

Мали ослабляет ограничения на добычу полезных ископаемых

Правительство Мали решило смягчить некоторые ограничения, касающиеся выдачи разрешений на добычу полезных ископаемых. Об этом сообщает портал Bamada, ссылаясь... | 08.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-08T10:23+0300

2025-03-08T10:23+0300

2025-03-08T10:23+0300

мали

промышленность

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МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Правительство Мали решило смягчить некоторые ограничения, касающиеся выдачи разрешений на добычу полезных ископаемых. Об этом сообщает портал Bamada, ссылаясь на официальное заявление Министерства горнодобывающей промышленности."Горнодобывающий сектор Мали принял важное решение о частичном снятии приостановки на обработку некоторых заявок, связанных с разрешениями на добычу", - пишет портал. Согласно информации портала Bamada, обновленные правила вступят в силу с 15 марта. Среди ключевых изменений - возобновление процедуры продления лицензий на геологоразведочные и горно-эксплуатационные работы.Однако, стоит отметить, что выдача новых разрешений на добычу по-прежнему остается под запретом.Портал напоминает, что прием заявок на продление и выдачу разрешений на добычу полезных ископаемых в Мали был временно приостановлен с 28 ноября 2022 года.

https://1prime.ru/20250304/rossija-855437259.html

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мали, промышленность