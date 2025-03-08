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Мали ослабляет ограничения на добычу полезных ископаемых - 08.03.2025, ПРАЙМ
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Мали ослабляет ограничения на добычу полезных ископаемых
Мали ослабляет ограничения на добычу полезных ископаемых - 08.03.2025, ПРАЙМ
Мали ослабляет ограничения на добычу полезных ископаемых
Правительство Мали решило смягчить некоторые ограничения, касающиеся выдачи разрешений на добычу полезных ископаемых. Об этом сообщает портал Bamada, ссылаясь... | 08.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-08T10:23+0300
2025-03-08T10:23+0300
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МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Правительство Мали решило смягчить некоторые ограничения, касающиеся выдачи разрешений на добычу полезных ископаемых. Об этом сообщает портал Bamada, ссылаясь на официальное заявление Министерства горнодобывающей промышленности."Горнодобывающий сектор Мали принял важное решение о частичном снятии приостановки на обработку некоторых заявок, связанных с разрешениями на добычу", - пишет портал. Согласно информации портала Bamada, обновленные правила вступят в силу с 15 марта. Среди ключевых изменений - возобновление процедуры продления лицензий на геологоразведочные и горно-эксплуатационные работы.Однако, стоит отметить, что выдача новых разрешений на добычу по-прежнему остается под запретом.Портал напоминает, что прием заявок на продление и выдачу разрешений на добычу полезных ископаемых в Мали был временно приостановлен с 28 ноября 2022 года.
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мали, промышленность
МАЛИ, Промышленность
10:23 08.03.2025
 
Мали ослабляет ограничения на добычу полезных ископаемых

Bamada: Мали частично сняла ограничения на выдачу разрешений на добычу ископаемых

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 08.03.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Правительство Мали решило смягчить некоторые ограничения, касающиеся выдачи разрешений на добычу полезных ископаемых. Об этом сообщает портал Bamada, ссылаясь на официальное заявление Министерства горнодобывающей промышленности.
"Горнодобывающий сектор Мали принял важное решение о частичном снятии приостановки на обработку некоторых заявок, связанных с разрешениями на добычу", - пишет портал.
Согласно информации портала Bamada, обновленные правила вступят в силу с 15 марта.
Среди ключевых изменений - возобновление процедуры продления лицензий на геологоразведочные и горно-эксплуатационные работы.
Однако, стоит отметить, что выдача новых разрешений на добычу по-прежнему остается под запретом.
Портал напоминает, что прием заявок на продление и выдачу разрешений на добычу полезных ископаемых в Мали был временно приостановлен с 28 ноября 2022 года.
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