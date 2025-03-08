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В Казахстане ограничили движение на десяти республиканских трассах

В Казахстане ограничили движение на десяти республиканских трассах - 08.03.2025, ПРАЙМ

В Казахстане ограничили движение на десяти республиканских трассах

Движение транспорта ограничили в Казахстане на десяти трассах республиканского значения в восьми областях в связи с ухудшением дорожной обстановки, сообщает в... | 08.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-08T07:56+0300

2025-03-08T07:56+0300

2025-03-08T07:56+0300

бизнес

казахстан

алма-ата

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АЛМА-АТА, 8 мар - ПРАЙМ. Движение транспорта ограничили в Казахстане на десяти трассах республиканского значения в восьми областях в связи с ухудшением дорожной обстановки, сообщает в субботу национальный оператор автомобильных дорог "Казавтожол". "На десяти республиканских автомобильных дорогах в восьми областях введено ограничение движения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале оператора. Так, из-за ухудшения погодных условий, метели и гололеда частично ограничено движение в Алма-Атинской области, в Абайской области на востоке страны, Атырауской - на западе, Жамбылской и Туркестанской - в южной части республики, Жетысуской - на юго-востоке, в Костанайской - на севере и Улытауской - в центре Казахстана. Сообщается, что в ликвидации последствий непогоды задействованы 545 специалистов и 326 единиц спецтехники.

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бизнес, казахстан, алма-ата