https://1prime.ru/20250308/kazahstan-855587861.html
В Казахстане ограничили движение на десяти республиканских трассах
В Казахстане ограничили движение на десяти республиканских трассах - 08.03.2025, ПРАЙМ
В Казахстане ограничили движение на десяти республиканских трассах
Движение транспорта ограничили в Казахстане на десяти трассах республиканского значения в восьми областях в связи с ухудшением дорожной обстановки, сообщает в... | 08.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-08T07:56+0300
2025-03-08T07:56+0300
2025-03-08T07:56+0300
бизнес
казахстан
алма-ата
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АЛМА-АТА, 8 мар - ПРАЙМ. Движение транспорта ограничили в Казахстане на десяти трассах республиканского значения в восьми областях в связи с ухудшением дорожной обстановки, сообщает в субботу национальный оператор автомобильных дорог "Казавтожол".
"На десяти республиканских автомобильных дорогах в восьми областях введено ограничение движения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале оператора.
Так, из-за ухудшения погодных условий, метели и гололеда частично ограничено движение в Алма-Атинской области, в Абайской области на востоке страны, Атырауской - на западе, Жамбылской и Туркестанской - в южной части республики, Жетысуской - на юго-востоке, в Костанайской - на севере и Улытауской - в центре Казахстана.
Сообщается, что в ликвидации последствий непогоды задействованы 545 специалистов и 326 единиц спецтехники.
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бизнес, казахстан, алма-ата
Бизнес, КАЗАХСТАН, АЛМА-АТА
В Казахстане ограничили движение на десяти республиканских трассах
В Казахстане ограничили движение на десяти республиканских трассах из-за непогоды
АЛМА-АТА, 8 мар - ПРАЙМ. Движение транспорта ограничили в Казахстане на десяти трассах республиканского значения в восьми областях в связи с ухудшением дорожной обстановки, сообщает в субботу национальный оператор автомобильных дорог "Казавтожол".
"На десяти республиканских автомобильных дорогах в восьми областях введено ограничение движения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале оператора.
Так, из-за ухудшения погодных условий, метели и гололеда частично ограничено движение в Алма-Атинской области, в Абайской области на востоке страны, Атырауской - на западе, Жамбылской и Туркестанской - в южной части республики, Жетысуской - на юго-востоке, в Костанайской - на севере и Улытауской - в центре Казахстана.
Сообщается, что в ликвидации последствий непогоды задействованы 545 специалистов и 326 единиц спецтехники.