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Кибератаки на интернет-магазины косметики выросли в 9 раз, сообщил эксперт - 08.03.2025, ПРАЙМ
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Кибератаки на интернет-магазины косметики выросли в 9 раз, сообщил эксперт
Кибератаки на интернет-магазины косметики выросли в 9 раз, сообщил эксперт - 08.03.2025, ПРАЙМ
Кибератаки на интернет-магазины косметики выросли в 9 раз, сообщил эксперт
Интерес хакеров к интернет-магазинам косметики вырос в девять раз за неделю марта: злоумышленники активно ищут уязвимости для атак, угрожая прибыли бизнеса и... | 08.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-08T13:52+0300
2025-03-08T13:52+0300
экономика
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МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Интерес хакеров к интернет-магазинам косметики вырос в девять раз за неделю марта: злоумышленники активно ищут уязвимости для атак, угрожая прибыли бизнеса и лишая покупателей подарков. Об этом сообщил РИА Новости руководитель направления WAF ГК "Солар" Алексей Пашков. Эксперты WAF ГК "Солар" отметили, что с начала марта 2025 года количество сканирований интернет-магазинов косметики хакерами резко возросло. Уже 1 марта число сканирований в сутки удвоилось по сравнению со средним показателем февраля 2025 года, а к 7 марта увеличилось в девять раз. Это свидетельствует об активном поиске уязвимостей для успешных атак.Также зафиксирован рост числа SQL-инъекций в отношении интернет-магазинов парфюмерии и косметики в 18 раз по сравнению со средним ежедневным показателем в феврале. Этот метод позволяет злоумышленникам получить несанкционированный доступ к базам данных, сведениям для авторизации и другой конфиденциальной информации, нанося ущерб организации.В ГК "Солар" сообщили о троекратном росте кибератак, использующих уязвимость, возникающую при открытии локальных файлов на сервере без достаточной проверки. Это позволяет хакерам читать конфиденциальные данные, такие как криптографические ключи и базы данных с паролями, хранящиеся на веб-сервере.
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технологии, бизнес
Экономика, Технологии, Бизнес
13:52 08.03.2025
 
Кибератаки на интернет-магазины косметики выросли в 9 раз, сообщил эксперт

Пашков: интерес хакеров к интернет-магазинам косметики вырос в 9 раз за неделю марта

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПомада
Помада - ПРАЙМ, 1920, 08.03.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Интерес хакеров к интернет-магазинам косметики вырос в девять раз за неделю марта: злоумышленники активно ищут уязвимости для атак, угрожая прибыли бизнеса и лишая покупателей подарков. Об этом сообщил РИА Новости руководитель направления WAF ГК "Солар" Алексей Пашков.
Эксперты WAF ГК "Солар" отметили, что с начала марта 2025 года количество сканирований интернет-магазинов косметики хакерами резко возросло. Уже 1 марта число сканирований в сутки удвоилось по сравнению со средним показателем февраля 2025 года, а к 7 марта увеличилось в девять раз. Это свидетельствует об активном поиске уязвимостей для успешных атак.
Также зафиксирован рост числа SQL-инъекций в отношении интернет-магазинов парфюмерии и косметики в 18 раз по сравнению со средним ежедневным показателем в феврале. Этот метод позволяет злоумышленникам получить несанкционированный доступ к базам данных, сведениям для авторизации и другой конфиденциальной информации, нанося ущерб организации.
В ГК "Солар" сообщили о троекратном росте кибератак, использующих уязвимость, возникающую при открытии локальных файлов на сервере без достаточной проверки. Это позволяет хакерам читать конфиденциальные данные, такие как криптографические ключи и базы данных с паролями, хранящиеся на веб-сервере.
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