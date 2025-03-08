https://1prime.ru/20250308/khaker-855591767.html

Кибератаки на интернет-магазины косметики выросли в 9 раз, сообщил эксперт

Кибератаки на интернет-магазины косметики выросли в 9 раз, сообщил эксперт - 08.03.2025, ПРАЙМ

Кибератаки на интернет-магазины косметики выросли в 9 раз, сообщил эксперт

Интерес хакеров к интернет-магазинам косметики вырос в девять раз за неделю марта: злоумышленники активно ищут уязвимости для атак, угрожая прибыли бизнеса и... | 08.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-08T13:52+0300

2025-03-08T13:52+0300

2025-03-08T13:52+0300

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МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Интерес хакеров к интернет-магазинам косметики вырос в девять раз за неделю марта: злоумышленники активно ищут уязвимости для атак, угрожая прибыли бизнеса и лишая покупателей подарков. Об этом сообщил РИА Новости руководитель направления WAF ГК "Солар" Алексей Пашков. Эксперты WAF ГК "Солар" отметили, что с начала марта 2025 года количество сканирований интернет-магазинов косметики хакерами резко возросло. Уже 1 марта число сканирований в сутки удвоилось по сравнению со средним показателем февраля 2025 года, а к 7 марта увеличилось в девять раз. Это свидетельствует об активном поиске уязвимостей для успешных атак.Также зафиксирован рост числа SQL-инъекций в отношении интернет-магазинов парфюмерии и косметики в 18 раз по сравнению со средним ежедневным показателем в феврале. Этот метод позволяет злоумышленникам получить несанкционированный доступ к базам данных, сведениям для авторизации и другой конфиденциальной информации, нанося ущерб организации.В ГК "Солар" сообщили о троекратном росте кибератак, использующих уязвимость, возникающую при открытии локальных файлов на сервере без достаточной проверки. Это позволяет хакерам читать конфиденциальные данные, такие как криптографические ключи и базы данных с паролями, хранящиеся на веб-сервере.

https://1prime.ru/20250227/khakery-855300250.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, бизнес