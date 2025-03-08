https://1prime.ru/20250308/khaker-855591767.html
Кибератаки на интернет-магазины косметики выросли в 9 раз, сообщил эксперт
Кибератаки на интернет-магазины косметики выросли в 9 раз, сообщил эксперт - 08.03.2025, ПРАЙМ
Кибератаки на интернет-магазины косметики выросли в 9 раз, сообщил эксперт
Интерес хакеров к интернет-магазинам косметики вырос в девять раз за неделю марта: злоумышленники активно ищут уязвимости для атак, угрожая прибыли бизнеса и... | 08.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-08T13:52+0300
2025-03-08T13:52+0300
2025-03-08T13:52+0300
экономика
технологии
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/img/83184/10/831841001_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_cc14424e7ff6f9111548cba59eefe84f.jpg
МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Интерес хакеров к интернет-магазинам косметики вырос в девять раз за неделю марта: злоумышленники активно ищут уязвимости для атак, угрожая прибыли бизнеса и лишая покупателей подарков. Об этом сообщил РИА Новости руководитель направления WAF ГК "Солар" Алексей Пашков. Эксперты WAF ГК "Солар" отметили, что с начала марта 2025 года количество сканирований интернет-магазинов косметики хакерами резко возросло. Уже 1 марта число сканирований в сутки удвоилось по сравнению со средним показателем февраля 2025 года, а к 7 марта увеличилось в девять раз. Это свидетельствует об активном поиске уязвимостей для успешных атак.Также зафиксирован рост числа SQL-инъекций в отношении интернет-магазинов парфюмерии и косметики в 18 раз по сравнению со средним ежедневным показателем в феврале. Этот метод позволяет злоумышленникам получить несанкционированный доступ к базам данных, сведениям для авторизации и другой конфиденциальной информации, нанося ущерб организации.В ГК "Солар" сообщили о троекратном росте кибератак, использующих уязвимость, возникающую при открытии локальных файлов на сервере без достаточной проверки. Это позволяет хакерам читать конфиденциальные данные, такие как криптографические ключи и базы данных с паролями, хранящиеся на веб-сервере.
https://1prime.ru/20250227/khakery-855300250.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83184/10/831841001_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_c0a322b52590875f76bc1e863009d1c7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, бизнес
Экономика, Технологии, Бизнес
Кибератаки на интернет-магазины косметики выросли в 9 раз, сообщил эксперт
Пашков: интерес хакеров к интернет-магазинам косметики вырос в 9 раз за неделю марта
МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ.
Интерес хакеров к интернет-магазинам косметики вырос в девять раз за неделю марта: злоумышленники активно ищут уязвимости для атак, угрожая прибыли бизнеса и лишая покупателей подарков. Об этом сообщил РИА Новости
руководитель направления WAF ГК "Солар" Алексей Пашков.
Эксперты WAF ГК "Солар" отметили, что с начала марта 2025 года количество сканирований интернет-магазинов косметики хакерами резко возросло. Уже 1 марта число сканирований в сутки удвоилось по сравнению со средним показателем февраля 2025 года, а к 7 марта увеличилось в девять раз. Это свидетельствует об активном поиске уязвимостей для успешных атак.
Также зафиксирован рост числа SQL-инъекций в отношении интернет-магазинов парфюмерии и косметики в 18 раз по сравнению со средним ежедневным показателем в феврале. Этот метод позволяет злоумышленникам получить несанкционированный доступ к базам данных, сведениям для авторизации и другой конфиденциальной информации, нанося ущерб организации.
В ГК "Солар" сообщили о троекратном росте кибератак, использующих уязвимость, возникающую при открытии локальных файлов на сервере без достаточной проверки. Это позволяет хакерам читать конфиденциальные данные, такие как криптографические ключи и базы данных с паролями, хранящиеся на веб-сервере.
Эксперты раскрыли, какие отрасли атакуют хакеры чаще всего