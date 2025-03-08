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Китай введет пошлины на некоторые импортируемые из Канады товары

Китай введет пошлины на некоторые импортируемые из Канады товары - 08.03.2025, ПРАЙМ

Китай введет пошлины на некоторые импортируемые из Канады товары

Власти Китая по итогам антидискриминационного расследования решили ввести дополнительные пошлины на некоторые импортируемые из Канады товары, следует из... | 08.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-08T06:56+0300

2025-03-08T06:56+0300

2025-03-08T06:56+0300

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ПЕКИН, 8 мар - ПРАЙМ. Власти Китая по итогам антидискриминационного расследования решили ввести дополнительные пошлины на некоторые импортируемые из Канады товары, следует из заявления, опубликованного в субботу министерством финансов КНР. В сентябре 2024 года руководство Китая инициировало антидискриминационное расследование в отношении Канады на фоне введения Оттавой дополнительных пошлин на импорт электромобилей, а также изделий из стали и алюминия из КНР. "С 20 марта 2025 года будут введены дополнительные пошлины на некоторые импортируемые из Канады товары", - говорится в заявлении министерства. Согласно документу, Китай вводит 100-процентный тариф на импортируемые из Канады рапсовое масло, жмых и горох. Тариф в размере 25% будет введен на канадские продукты водного промысла и свинину. В документе также отмечается, что действия Канады серьезно нарушили правила Всемирной торговой организации, являются типичным актом протекционизма, представляют собой дискриминационные меры в отношении КНР и наносят серьезный ущерб законным правам и интересам Китая. В августе 2024 года канадский премьер Джастин Трюдо заявил, что страна вводит 100-процентные экспортные пошлины на электрические автомобили из КНР. Он добавил, что правительство Канады намерено превратить автомобильную промышленность страны в мирового лидера по "производству автомобилей будущего", обвинив Китай в том, что он обеспечивает себе "несправедливое преимущество". Также Оттава ввела 25-процентные пошлины на китайские сталь и алюминий. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя введение Канадой экспортных пошлин, ранее заявлял, что Китай примет все необходимые меры для защиты интересов своих компаний.

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