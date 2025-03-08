https://1prime.ru/20250308/kitaj-855587403.html
Китай введет пошлины на некоторые импортируемые из Канады товары
Китай введет пошлины на некоторые импортируемые из Канады товары - 08.03.2025, ПРАЙМ
Китай введет пошлины на некоторые импортируемые из Канады товары
Власти Китая по итогам антидискриминационного расследования решили ввести дополнительные пошлины на некоторые импортируемые из Канады товары, следует из... | 08.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-08T06:56+0300
2025-03-08T06:56+0300
2025-03-08T06:56+0300
экономика
мировая экономика
китай
канада
кнр
джастин трюдо
вто
мид кнр
мид китая
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855587403.jpg?1741406185
ПЕКИН, 8 мар - ПРАЙМ. Власти Китая по итогам антидискриминационного расследования решили ввести дополнительные пошлины на некоторые импортируемые из Канады товары, следует из заявления, опубликованного в субботу министерством финансов КНР.
В сентябре 2024 года руководство Китая инициировало антидискриминационное расследование в отношении Канады на фоне введения Оттавой дополнительных пошлин на импорт электромобилей, а также изделий из стали и алюминия из КНР.
"С 20 марта 2025 года будут введены дополнительные пошлины на некоторые импортируемые из Канады товары", - говорится в заявлении министерства.
Согласно документу, Китай вводит 100-процентный тариф на импортируемые из Канады рапсовое масло, жмых и горох. Тариф в размере 25% будет введен на канадские продукты водного промысла и свинину.
В документе также отмечается, что действия Канады серьезно нарушили правила Всемирной торговой организации, являются типичным актом протекционизма, представляют собой дискриминационные меры в отношении КНР и наносят серьезный ущерб законным правам и интересам Китая.
В августе 2024 года канадский премьер Джастин Трюдо заявил, что страна вводит 100-процентные экспортные пошлины на электрические автомобили из КНР. Он добавил, что правительство Канады намерено превратить автомобильную промышленность страны в мирового лидера по "производству автомобилей будущего", обвинив Китай в том, что он обеспечивает себе "несправедливое преимущество". Также Оттава ввела 25-процентные пошлины на китайские сталь и алюминий.
Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя введение Канадой экспортных пошлин, ранее заявлял, что Китай примет все необходимые меры для защиты интересов своих компаний.
китай
канада
кнр
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, китай, канада, кнр, джастин трюдо, вто, мид кнр, мид китая
Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, КАНАДА, КНР, Джастин Трюдо, ВТО, МИД КНР, МИД Китая
Китай введет пошлины на некоторые импортируемые из Канады товары
Китай введет дополнительные пошлины на некоторые импортируемые из Канады товары
ПЕКИН, 8 мар - ПРАЙМ. Власти Китая по итогам антидискриминационного расследования решили ввести дополнительные пошлины на некоторые импортируемые из Канады товары, следует из заявления, опубликованного в субботу министерством финансов КНР.
В сентябре 2024 года руководство Китая инициировало антидискриминационное расследование в отношении Канады на фоне введения Оттавой дополнительных пошлин на импорт электромобилей, а также изделий из стали и алюминия из КНР.
"С 20 марта 2025 года будут введены дополнительные пошлины на некоторые импортируемые из Канады товары", - говорится в заявлении министерства.
Согласно документу, Китай вводит 100-процентный тариф на импортируемые из Канады рапсовое масло, жмых и горох. Тариф в размере 25% будет введен на канадские продукты водного промысла и свинину.
В документе также отмечается, что действия Канады серьезно нарушили правила Всемирной торговой организации, являются типичным актом протекционизма, представляют собой дискриминационные меры в отношении КНР и наносят серьезный ущерб законным правам и интересам Китая.
В августе 2024 года канадский премьер Джастин Трюдо заявил, что страна вводит 100-процентные экспортные пошлины на электрические автомобили из КНР. Он добавил, что правительство Канады намерено превратить автомобильную промышленность страны в мирового лидера по "производству автомобилей будущего", обвинив Китай в том, что он обеспечивает себе "несправедливое преимущество". Также Оттава ввела 25-процентные пошлины на китайские сталь и алюминий.
Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя введение Канадой экспортных пошлин, ранее заявлял, что Китай примет все необходимые меры для защиты интересов своих компаний.