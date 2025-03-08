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Суд в США наложил на Китай штраф за сокрытие данных о COVID-19, пишет NYT

Суд в США наложил на Китай штраф за сокрытие данных о COVID-19, пишет NYT - 08.03.2025, ПРАЙМ

Суд в США наложил на Китай штраф за сокрытие данных о COVID-19, пишет NYT

Суд штата Миссури постановил, что Китай виновен в утаивании информации о распространении коронавирусной инфекции, и обязал выплатить штраф в размере 24... | 08.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-08T11:48+0300

2025-03-08T11:48+0300

2025-03-08T11:48+0300

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МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Суд штата Миссури постановил, что Китай виновен в утаивании информации о распространении коронавирусной инфекции, и обязал выплатить штраф в размере 24 миллиарда долларов, информирует New York Times.Иск против Китая был инициирован генеральной прокуратурой штата Миссури еще в апреле 2022 года."В пятницу федеральный судья в Миссури в своем постановлении счел китайское правительство ответственным за сокрытие данных о начале пандемии COVID-19 и накоплении средств защиты. Он вынес решение в размере более 24 миллиардов долларов, которое власти Миссури пообещали исполнить путем ареста китайских активов", - сказано в материале на сайте издания. Судья Стивен Лимбо уверен, что действия Китая воспрепятствовали быстрому реагированию США на вспышку заболевания и закупке необходимого количества средств защиты для медицинских работников.Официальный представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что китайские власти не признают решение суда, считая иск необоснованным и противоречащим международному праву. Он также предупредил о возможных ответных мерах в случае ущерба интересам Китая.

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new york times, китай, сша, вашингтон, общество