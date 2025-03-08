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"Завалился крест". В Киево-Печерской лавре произошло недоброе знамение - 08.03.2025, ПРАЙМ
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"Завалился крест". В Киево-Печерской лавре произошло недоброе знамение
"Завалился крест". В Киево-Печерской лавре произошло недоброе знамение - 08.03.2025, ПРАЙМ
"Завалился крест". В Киево-Печерской лавре произошло недоброе знамение
Золотой крест частично завалился на башне Церкви Всех Святых, расположенной в Киеве на территории Киево-Печерской лавры, сообщила госслужба Украины по... | 08.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-08T18:37+0300
2025-03-08T18:37+0300
происшествия
украина
киево-печерская лавра
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МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Золотой крест частично завалился на башне Церкви Всех Святых, расположенной в Киеве на территории Киево-Печерской лавры, сообщила госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). "В Киеве на куполе одного из храмов (Киево-Печерской) Лавры частично завалился крест, его демонтировали спасатели... Речь идет о Церкви Всех Святых над Экономическими воротами", - приводит текст сообщения ГСЧС агентство "РБК-Украина". Спасатели использовали автоколенчатый подъемник для спуска конструкции на землю. Всехсвятская церковь Киево-Печерской построена в стиле украинского барокко в 1696–1698 годах. Храм посвящен празднику Всех Святых, который отмечается в первое воскресенье после Троицы.
https://1prime.ru/20250307/peregovory-855582618.html
украина
киево-печерская лавра
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украина, киево-печерская лавра
Происшествия, УКРАИНА, Киево-Печерская лавра
18:37 08.03.2025
 
"Завалился крест". В Киево-Печерской лавре произошло недоброе знамение

Власти Украины: на башне храма Киево-Печерской лавры завалился золотой крест

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 08.03.2025
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Золотой крест частично завалился на башне Церкви Всех Святых, расположенной в Киеве на территории Киево-Печерской лавры, сообщила госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
"В Киеве на куполе одного из храмов (Киево-Печерской) Лавры частично завалился крест, его демонтировали спасатели... Речь идет о Церкви Всех Святых над Экономическими воротами", - приводит текст сообщения ГСЧС агентство "РБК-Украина".
Спасатели использовали автоколенчатый подъемник для спуска конструкции на землю.
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Вчера, 21:51
Всехсвятская церковь Киево-Печерской построена в стиле украинского барокко в 1696–1698 годах. Храм посвящен празднику Всех Святых, который отмечается в первое воскресенье после Троицы.
 
ПроисшествияУКРАИНАКиево-Печерская лавра
 
 
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