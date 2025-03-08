https://1prime.ru/20250308/mishustin-855586857.html
Мишустин поздравил россиянок с Международным женским днем
Мишустин поздравил россиянок с Международным женским днем - 08.03.2025, ПРАЙМ
Мишустин поздравил россиянок с Международным женским днем
Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил россиянок с Международным женским днем, отметив, что благодаря им мир становится лучше, соответствующая... | 08.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-08T06:32+0300
2025-03-08T06:32+0300
2025-03-08T06:32+0300
общество
экономика
москва
михаил мишустин
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МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил россиянок с Международным женским днем, отметив, что благодаря им мир становится лучше, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.
"Дорогие наши женщины! Сердечно поздравляю вас с праздником 8 Марта. Этот день наполнен особым очарованием, улыбками, весенним настроением. Сегодня самые искренние слова признательности посвящены прекрасным женщинам. Вы обладаете множеством талантов, добиваетесь успехов в профессии, создаете семейный уют, неизменно дарите окружающим свое внимание, доброту, душевное тепло. Благодаря вам мир становится лучше", - говорится в сообщении.
Премьер также пожелал женщинам здоровья, счастья, удачи во всех начинаниях.
"Пусть заветные мечты сбудутся, а в доме всегда царят любовь, взаимопонимание и благополучие", - добавил он.
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общество , москва, михаил мишустин
Общество , Экономика, МОСКВА, Михаил Мишустин
Мишустин поздравил россиянок с Международным женским днем
Мишустин: благодаря прекрасным женщинам мир становится лучше
МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил россиянок с Международным женским днем, отметив, что благодаря им мир становится лучше, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.
"Дорогие наши женщины! Сердечно поздравляю вас с праздником 8 Марта. Этот день наполнен особым очарованием, улыбками, весенним настроением. Сегодня самые искренние слова признательности посвящены прекрасным женщинам. Вы обладаете множеством талантов, добиваетесь успехов в профессии, создаете семейный уют, неизменно дарите окружающим свое внимание, доброту, душевное тепло. Благодаря вам мир становится лучше", - говорится в сообщении.
Премьер также пожелал женщинам здоровья, счастья, удачи во всех начинаниях.
"Пусть заветные мечты сбудутся, а в доме всегда царят любовь, взаимопонимание и благополучие", - добавил он.