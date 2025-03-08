Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мишустин поздравил россиянок с Международным женским днем - 08.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250308/mishustin-855586857.html
Мишустин поздравил россиянок с Международным женским днем
Мишустин поздравил россиянок с Международным женским днем - 08.03.2025, ПРАЙМ
Мишустин поздравил россиянок с Международным женским днем
Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил россиянок с Международным женским днем, отметив, что благодаря им мир становится лучше, соответствующая... | 08.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-08T06:32+0300
2025-03-08T06:32+0300
общество
экономика
москва
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855586857.jpg?1741404726
МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил россиянок с Международным женским днем, отметив, что благодаря им мир становится лучше, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина. "Дорогие наши женщины! Сердечно поздравляю вас с праздником 8 Марта. Этот день наполнен особым очарованием, улыбками, весенним настроением. Сегодня самые искренние слова признательности посвящены прекрасным женщинам. Вы обладаете множеством талантов, добиваетесь успехов в профессии, создаете семейный уют, неизменно дарите окружающим свое внимание, доброту, душевное тепло. Благодаря вам мир становится лучше", - говорится в сообщении. Премьер также пожелал женщинам здоровья, счастья, удачи во всех начинаниях. "Пусть заветные мечты сбудутся, а в доме всегда царят любовь, взаимопонимание и благополучие", - добавил он.
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , москва, михаил мишустин
Общество , Экономика, МОСКВА, Михаил Мишустин
06:32 08.03.2025
 
Мишустин поздравил россиянок с Международным женским днем

Мишустин: благодаря прекрасным женщинам мир становится лучше

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил россиянок с Международным женским днем, отметив, что благодаря им мир становится лучше, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.
"Дорогие наши женщины! Сердечно поздравляю вас с праздником 8 Марта. Этот день наполнен особым очарованием, улыбками, весенним настроением. Сегодня самые искренние слова признательности посвящены прекрасным женщинам. Вы обладаете множеством талантов, добиваетесь успехов в профессии, создаете семейный уют, неизменно дарите окружающим свое внимание, доброту, душевное тепло. Благодаря вам мир становится лучше", - говорится в сообщении.
Премьер также пожелал женщинам здоровья, счастья, удачи во всех начинаниях.
"Пусть заветные мечты сбудутся, а в доме всегда царят любовь, взаимопонимание и благополучие", - добавил он.
 
ЭкономикаОбществоМОСКВАМихаил Мишустин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала