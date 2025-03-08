https://1prime.ru/20250308/mishustin-855586857.html

Мишустин поздравил россиянок с Международным женским днем

Мишустин поздравил россиянок с Международным женским днем - 08.03.2025, ПРАЙМ

Мишустин поздравил россиянок с Международным женским днем

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил россиянок с Международным женским днем, отметив, что благодаря им мир становится лучше, соответствующая... | 08.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-08T06:32+0300

2025-03-08T06:32+0300

2025-03-08T06:32+0300

общество

экономика

москва

михаил мишустин

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МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил россиянок с Международным женским днем, отметив, что благодаря им мир становится лучше, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина. "Дорогие наши женщины! Сердечно поздравляю вас с праздником 8 Марта. Этот день наполнен особым очарованием, улыбками, весенним настроением. Сегодня самые искренние слова признательности посвящены прекрасным женщинам. Вы обладаете множеством талантов, добиваетесь успехов в профессии, создаете семейный уют, неизменно дарите окружающим свое внимание, доброту, душевное тепло. Благодаря вам мир становится лучше", - говорится в сообщении. Премьер также пожелал женщинам здоровья, счастья, удачи во всех начинаниях. "Пусть заветные мечты сбудутся, а в доме всегда царят любовь, взаимопонимание и благополучие", - добавил он.

москва

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , москва, михаил мишустин