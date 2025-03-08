https://1prime.ru/20250308/missiya-855591045.html

В Турции опровергли отправку военной миссии на Украину

В Турции опровергли отправку военной миссии на Украину - 08.03.2025, ПРАЙМ

В Турции опровергли отправку военной миссии на Украину

Сообщения в СМИ об отправке турецкой военной миссии на Украину являются дезинформацией и не соответствуют действительности, никаких конкретных решений по этому... | 08.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-08T12:44+0300

2025-03-08T12:44+0300

2025-03-08T12:44+0300

политика

турция

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анкара

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АНКАРА, 8 мар – ПРАЙМ. Сообщения в СМИ об отправке турецкой военной миссии на Украину являются дезинформацией и не соответствуют действительности, никаких конкретных решений по этому вопросу не принималось. Об этом заявил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице. Ранее газета Milliyet сообщила со ссылкой на источники в Министерстве обороны Турции, что Анкара готова рассмотреть возможность участия в миротворческой миссии на Украине, если это поспособствует стабилизации ситуации. Министерство вместе с другими ведомствами следит за дипломатическими усилиями по урегулированию конфликта."Откуда появилась эта информация (об отправке турецких военных на Украину – ред.)? Речь идет об общих обсуждениях. Никакого конкретного решения не принято. К сожалению, в СМИ очень много вбросов и фейков на эту тему, чтобы манипулировать ситуацией", - заявил собеседник агентства. Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов ранее предупредил, что отправка европейских военных контингентов в Украину может привести к опасной эскалации в регионе.Газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве 16 января сообщала, что лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта. Источники отметили, что премьер Великобритании Кир Стармер "еще не полностью" склоняется к инициативе, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон продолжает продвигать обсуждавшуюся ранее с Владимиром Зеленским и премьером Польши Дональдом Туском идею отправки военных на Украину. Служба внешней разведки РФ ранее сообщила, что Запад планирует развернуть на Украине миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек для восстановления боеспособности страны. В СВР считают, что это будет равносильно оккупации. Дмитрий Песков подчеркнул, что размещение миротворцев возможно только с согласия всех сторон конфликта, и в данном случае говорить об этом преждевременно.

https://1prime.ru/20250307/siriya-855584529.html

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украина

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турция, украина, анкара