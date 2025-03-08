Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Турции опровергли отправку военной миссии на Украину - 08.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250308/missiya-855591045.html
В Турции опровергли отправку военной миссии на Украину
В Турции опровергли отправку военной миссии на Украину - 08.03.2025, ПРАЙМ
В Турции опровергли отправку военной миссии на Украину
Сообщения в СМИ об отправке турецкой военной миссии на Украину являются дезинформацией и не соответствуют действительности, никаких конкретных решений по этому... | 08.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-08T12:44+0300
2025-03-08T12:44+0300
политика
турция
украина
анкара
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/1a/854454900_0:0:3062:1722_1920x0_80_0_0_2e1dee43496c1e13249d510ebafc9c1d.jpg
АНКАРА, 8 мар – ПРАЙМ. Сообщения в СМИ об отправке турецкой военной миссии на Украину являются дезинформацией и не соответствуют действительности, никаких конкретных решений по этому вопросу не принималось. Об этом заявил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице. Ранее газета Milliyet сообщила со ссылкой на источники в Министерстве обороны Турции, что Анкара готова рассмотреть возможность участия в миротворческой миссии на Украине, если это поспособствует стабилизации ситуации. Министерство вместе с другими ведомствами следит за дипломатическими усилиями по урегулированию конфликта."Откуда появилась эта информация (об отправке турецких военных на Украину – ред.)? Речь идет об общих обсуждениях. Никакого конкретного решения не принято. К сожалению, в СМИ очень много вбросов и фейков на эту тему, чтобы манипулировать ситуацией", - заявил собеседник агентства. Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов ранее предупредил, что отправка европейских военных контингентов в Украину может привести к опасной эскалации в регионе.Газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве 16 января сообщала, что лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта. Источники отметили, что премьер Великобритании Кир Стармер "еще не полностью" склоняется к инициативе, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон продолжает продвигать обсуждавшуюся ранее с Владимиром Зеленским и премьером Польши Дональдом Туском идею отправки военных на Украину. Служба внешней разведки РФ ранее сообщила, что Запад планирует развернуть на Украине миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек для восстановления боеспособности страны. В СВР считают, что это будет равносильно оккупации. Дмитрий Песков подчеркнул, что размещение миротворцев возможно только с согласия всех сторон конфликта, и в данном случае говорить об этом преждевременно.
https://1prime.ru/20250307/siriya-855584529.html
турция
украина
анкара
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/1a/854454900_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_638777b34c5c9c7a906e226a28b85d27.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
турция, украина, анкара
Политика, ТУРЦИЯ, УКРАИНА, Анкара
12:44 08.03.2025
 
В Турции опровергли отправку военной миссии на Украину

Источник РИА Новости: Турция не принимала решений по отправке военной миссии на Украину

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкФлаг у посольства Турции, приспущенный в день траура по погибшим в пожаре на курорте Карталкая
Флаг у посольства Турции, приспущенный в день траура по погибшим в пожаре на курорте Карталкая - ПРАЙМ, 1920, 08.03.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
АНКАРА, 8 мар – ПРАЙМ. Сообщения в СМИ об отправке турецкой военной миссии на Украину являются дезинформацией и не соответствуют действительности, никаких конкретных решений по этому вопросу не принималось. Об этом заявил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице.
Ранее газета Milliyet сообщила со ссылкой на источники в Министерстве обороны Турции, что Анкара готова рассмотреть возможность участия в миротворческой миссии на Украине, если это поспособствует стабилизации ситуации. Министерство вместе с другими ведомствами следит за дипломатическими усилиями по урегулированию конфликта.
"Откуда появилась эта информация (об отправке турецких военных на Украину – ред.)? Речь идет об общих обсуждениях. Никакого конкретного решения не принято. К сожалению, в СМИ очень много вбросов и фейков на эту тему, чтобы манипулировать ситуацией", - заявил собеседник агентства.
Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов ранее предупредил, что отправка европейских военных контингентов в Украину может привести к опасной эскалации в регионе.
Газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве 16 января сообщала, что лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта. Источники отметили, что премьер Великобритании Кир Стармер "еще не полностью" склоняется к инициативе, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон продолжает продвигать обсуждавшуюся ранее с Владимиром Зеленским и премьером Польши Дональдом Туском идею отправки военных на Украину.
Служба внешней разведки РФ ранее сообщила, что Запад планирует развернуть на Украине миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек для восстановления боеспособности страны. В СВР считают, что это будет равносильно оккупации. Дмитрий Песков подчеркнул, что размещение миротворцев возможно только с согласия всех сторон конфликта, и в данном случае говорить об этом преждевременно.
Сирия - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2025
Турция инициировала возвращение Сирии в ОИС спустя 13 лет, сообщил источник
Вчера, 23:42
 
ПолитикаТУРЦИЯУКРАИНААнкара
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала