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В деле блогера Митрошиной не было смягчающих обстоятельств - 08.03.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250308/mitroshina-855585481.html
В деле блогера Митрошиной не было смягчающих обстоятельств
В деле блогера Митрошиной не было смягчающих обстоятельств - 08.03.2025, ПРАЙМ
В деле блогера Митрошиной не было смягчающих обстоятельств
В деле блогера Александры Митрошиной о неуплате налогов не было смягчающих обстоятельств, следует из судебных материалов, которые есть в распоряжении РИА... | 08.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-08T01:42+0300
2025-03-08T01:42+0300
россия
экономика
общество
кубань
москва
александра митрошина
ск рф
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МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. В деле блогера Александры Митрошиной о неуплате налогов не было смягчающих обстоятельств, следует из судебных материалов, которые есть в распоряжении РИА Новости. Ранее в столичном главке СК России сообщили, что против Митрошиной возбуждено дело об отмывании денежных средств в особо крупном размере, она задержана на Кубани, в ближайшее время она будет доставлена в Москву. Следствие полагает, что блогер Александра Митрошина уклонилась от уплаты налогов на 127 миллионов рублей, организовав поступление денег на счета трех индивидуальных предпринимателей. Как сказано в судебных материалах, смягчающим обстоятельством может стать тяжелое материальное, семейное положение или угрозы. "Довод Митрошиной, что правонарушение ею было совершено впервые, не был принят в качестве смягчающего ответственность", - следует из документов. Вместе с тем совершение нарушения впервые свидетельствует об отсутствии отягчающих ответственность обстоятельств. "Более того, соцзначимость выполняемых налогоплательщиком работ не является обстоятельством, смягчающим ответственность, и не свидетельствует о необходимости снижения размера налоговых санкций в случае нарушения закона", - следует из материалов. Суд также отметил, что Митрошина не предоставила утвержденные образовательные программы на проводимые ею мероприятия, более того, в интернете ее курсы не позиционируются как образовательные мероприятия.
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россия, общество , кубань, москва, александра митрошина, ск рф
РОССИЯ, Экономика, Общество , КУБАНЬ, МОСКВА, Александра Митрошина, СК РФ
01:42 08.03.2025
 
В деле блогера Митрошиной не было смягчающих обстоятельств

В деле блогера Митрошиной о неуплате налогов не было смягчающих обстоятельств

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МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. В деле блогера Александры Митрошиной о неуплате налогов не было смягчающих обстоятельств, следует из судебных материалов, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Ранее в столичном главке СК России сообщили, что против Митрошиной возбуждено дело об отмывании денежных средств в особо крупном размере, она задержана на Кубани, в ближайшее время она будет доставлена в Москву. Следствие полагает, что блогер Александра Митрошина уклонилась от уплаты налогов на 127 миллионов рублей, организовав поступление денег на счета трех индивидуальных предпринимателей.
Как сказано в судебных материалах, смягчающим обстоятельством может стать тяжелое материальное, семейное положение или угрозы.
"Довод Митрошиной, что правонарушение ею было совершено впервые, не был принят в качестве смягчающего ответственность", - следует из документов.
Вместе с тем совершение нарушения впервые свидетельствует об отсутствии отягчающих ответственность обстоятельств.
"Более того, соцзначимость выполняемых налогоплательщиком работ не является обстоятельством, смягчающим ответственность, и не свидетельствует о необходимости снижения размера налоговых санкций в случае нарушения закона", - следует из материалов.
Суд также отметил, что Митрошина не предоставила утвержденные образовательные программы на проводимые ею мероприятия, более того, в интернете ее курсы не позиционируются как образовательные мероприятия.
 
ЭкономикаРОССИЯОбществоКУБАНЬМОСКВААлександра МитрошинаСК РФ
 
 
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