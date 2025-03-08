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В Молдавии выразили сомнение относительно вступления в Евросоюз

В Молдавии выразили сомнение относительно вступления в Евросоюз - 08.03.2025, ПРАЙМ

В Молдавии выразили сомнение относительно вступления в Евросоюз

Молдавия не сможет стать частью геополитического союза, включая Евросоюз, из-за недостаточного суверенитета. Такое мнение выразил директор молдавской... | 08.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-08T14:08+0300

2025-03-08T14:08+0300

2025-03-08T14:08+0300

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КИШИНЕВ, 8 мар - ПРАЙМ. Молдавия не сможет стать частью геополитического союза, включая Евросоюз, из-за недостаточного суверенитета. Такое мнение выразил директор молдавской социологической компании Intellect Group Ян Лисневский. "Молдавия никогда не станет членом какого-то геополитического союза, это невозможно. Поскольку нам еще только предстоит стать полноценным государством. При нынешних условиях Молдавия никогда не станет членом Евросоюза", - заявил Лисневский. По его словам, Молдавия за 30 лет не предприняла достаточных усилий для достижения полного суверенитета, в частности, не смогла реинтегрировать Приднестровье. Лисневский полагает, что Молдавия могла бы последовать примеру Швейцарии и рассмотреть модель федерализации.Саммит ЕС 14 декабря 2023 года принял решение о начале переговоров о членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил этим странам статус кандидатов, выдвинув ряд условий для начала переговоров. В ЕС признавали, что это решение было символическим жестом поддержки Киева и Кишинева в их отношениях с Москвой.Статус страны-кандидата и начало переговоров не гарантируют обязательного вступления в ЕС и не налагают обязательств на Брюссель. Получение статуса кандидата - это только начало долгого пути к членству. Турция имеет статус кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012. Последней страной, вступившей в ЕС, стала Хорватия в 2013 году, что заняло 10 лет.

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молдавия, кишинев, ес, мировая экономика