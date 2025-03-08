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МВД объявило в розыск экс-игрока "Что? Где? Когда?" Аскерова

МВД объявило в розыск экс-игрока "Что? Где? Когда?" Аскерова - 08.03.2025, ПРАЙМ

МВД объявило в розыск экс-игрока "Что? Где? Когда?" Аскерова

МВД РФ переобъявило в розыск экс-игрока "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова (признан в РФ иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов), против... | 08.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-08T06:35+0300

2025-03-08T06:35+0300

2025-03-08T06:35+0300

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МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. МВД РФ переобъявило в розыск экс-игрока "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова (признан в РФ иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов), против которого расследуется дело о реабилитации нацизма, сообщается на сайте ведомства. "Особые приметы: переобъявлен. Ранее разыскивался... без меры пресечения", - следует из карточки базы розыска. Ранее РИА Новости выяснило, что Аскеров был трижды оштрафован Савеловским районным судом. Так, в сентября 2023 года суд оштрафовал его на 40 тысяч рублей за отсутствие иноагентской плашки. В августе того же года по решению суда его также штрафовали на 40 тысяч из-за непредоставления отчетности иностранным агентом в уполномоченный орган. И в январе прошлого года Аскерову выписали новый иноагентский штраф на 50 тысяч рублей. В общей сложности иноагент задолжал 130 тысяч рублей, против него московские судебные приставы возбудили три исполнительных производства, последнее из которых - в начале февраля. На счета Аскерова наложен арест в связи с неуплатой образовавшейся задолженности. Вместе с тем против Аскерова расследуется уголовное дело о реабилитации нацизма по части четвертой статьи 354.1 УК РФ. СК установил, что он опубликовал в соцсети ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память маршала Советского Союза Георгия Жукова. Аскеров заочно арестован и находится в розыске. Аскеров не участвует в игре "Что? Где? Когда?" и давно покинул Россию, сообщала РИА Новости руководитель пресс-службы производителя программы телекомпании "Игра-ТВ" Виктория Селиванова.

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