https://1prime.ru/20250308/nato-855597699.html

"Без участия США". Новое решение Белого дома по НАТО обескуражило Евросоюз

"Без участия США". Новое решение Белого дома по НАТО обескуражило Евросоюз - 08.03.2025, ПРАЙМ

"Без участия США". Новое решение Белого дома по НАТО обескуражило Евросоюз

Власти США уведомили своих союзников по НАТО о планах по прекращению участия в планировании военных учений в Европе. Об это сообщила шведская национальная... | 08.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-08T21:56+0300

2025-03-08T21:56+0300

2025-03-08T21:56+0300

политика

сша

европа

нато

планирование

учения

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/42/841264224_0:115:2199:1352_1920x0_80_0_0_31f10b85d3f236ac70becc1e56f353cf.jpg

МОСКВА, 8 мар – ПРАЙМ. Власти США уведомили своих союзников по НАТО о планах по прекращению участия в планировании военных учений в Европе. Об это сообщила шведская национальная газета Expressen, ссылаясь на источники.В статье отмечается, что речь идет о тех военных учениях, в которых американские силы играют ведущую роль, при этом решение властей США не затронет учения, запланированные на 2025 год."Это означает, что Швеция и другие страны-члены НАТО будут вынуждены планировать учения без участия США или с участием небольших американских подразделений", - поясняют авторы материала.Expressen напоминает, что американские части регулярно участвовали в учениях на шведской территории еще задолго до вступления Швеции в НАТО весной прошлого года.Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп многократно критиковал Североатлантический альянс и даже заявлял, что США могут выйти из НАТО, если европейские страны-члены альянса не нарастят расходы на оборону.

https://1prime.ru/20250306/razvedka-855523588.html

сша

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, европа, нато, планирование, учения