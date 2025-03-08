https://1prime.ru/20250308/nato-855597699.html
"Без участия США". Новое решение Белого дома по НАТО обескуражило Евросоюз
"Без участия США". Новое решение Белого дома по НАТО обескуражило Евросоюз - 08.03.2025, ПРАЙМ
"Без участия США". Новое решение Белого дома по НАТО обескуражило Евросоюз
Власти США уведомили своих союзников по НАТО о планах по прекращению участия в планировании военных учений в Европе. Об это сообщила шведская национальная... | 08.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-08T21:56+0300
2025-03-08T21:56+0300
2025-03-08T21:56+0300
политика
сша
европа
нато
планирование
учения
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/42/841264224_0:115:2199:1352_1920x0_80_0_0_31f10b85d3f236ac70becc1e56f353cf.jpg
МОСКВА, 8 мар – ПРАЙМ. Власти США уведомили своих союзников по НАТО о планах по прекращению участия в планировании военных учений в Европе. Об это сообщила шведская национальная газета Expressen, ссылаясь на источники.В статье отмечается, что речь идет о тех военных учениях, в которых американские силы играют ведущую роль, при этом решение властей США не затронет учения, запланированные на 2025 год."Это означает, что Швеция и другие страны-члены НАТО будут вынуждены планировать учения без участия США или с участием небольших американских подразделений", - поясняют авторы материала.Expressen напоминает, что американские части регулярно участвовали в учениях на шведской территории еще задолго до вступления Швеции в НАТО весной прошлого года.Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп многократно критиковал Североатлантический альянс и даже заявлял, что США могут выйти из НАТО, если европейские страны-члены альянса не нарастят расходы на оборону.
https://1prime.ru/20250306/razvedka-855523588.html
сша
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/42/841264224_122:0:2077:1466_1920x0_80_0_0_77911f8efa4b07054768d63afc7c5d75.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, европа, нато, планирование, учения
Политика, США, ЕВРОПА, НАТО, планирование, учения
"Без участия США". Новое решение Белого дома по НАТО обескуражило Евросоюз
Expressen: США уведомили страны НАТО о прекращении планирования учений в Европе
МОСКВА, 8 мар – ПРАЙМ.
Власти США уведомили своих союзников по НАТО о планах по прекращению участия в планировании военных учений в Европе. Об это сообщила шведская национальная газета Expressen
, ссылаясь на источники.
В статье отмечается, что речь идет о тех военных учениях, в которых американские силы играют ведущую роль, при этом решение властей США не затронет учения, запланированные на 2025 год.
"Это означает, что Швеция и другие страны-члены НАТО будут вынуждены планировать учения без участия США или с участием небольших американских подразделений", - поясняют авторы материала.
Expressen напоминает, что американские части регулярно участвовали в учениях на шведской территории еще задолго до вступления Швеции в НАТО весной прошлого года.
В НАТО боятся делиться разведданными с США из-за политики Трампа, пишут СМИ
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп многократно критиковал Североатлантический альянс и даже заявлял, что США могут выйти из НАТО, если европейские страны-члены альянса не нарастят расходы на оборону.