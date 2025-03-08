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"Без участия США". Новое решение Белого дома по НАТО обескуражило Евросоюз - 08.03.2025, ПРАЙМ
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"Без участия США". Новое решение Белого дома по НАТО обескуражило Евросоюз
"Без участия США". Новое решение Белого дома по НАТО обескуражило Евросоюз - 08.03.2025, ПРАЙМ
"Без участия США". Новое решение Белого дома по НАТО обескуражило Евросоюз
Власти США уведомили своих союзников по НАТО о планах по прекращению участия в планировании военных учений в Европе. Об это сообщила шведская национальная... | 08.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-08T21:56+0300
2025-03-08T21:56+0300
политика
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европа
нато
планирование
учения
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МОСКВА, 8 мар – ПРАЙМ. Власти США уведомили своих союзников по НАТО о планах по прекращению участия в планировании военных учений в Европе. Об это сообщила шведская национальная газета Expressen, ссылаясь на источники.В статье отмечается, что речь идет о тех военных учениях, в которых американские силы играют ведущую роль, при этом решение властей США не затронет учения, запланированные на 2025 год."Это означает, что Швеция и другие страны-члены НАТО будут вынуждены планировать учения без участия США или с участием небольших американских подразделений", - поясняют авторы материала.Expressen напоминает, что американские части регулярно участвовали в учениях на шведской территории еще задолго до вступления Швеции в НАТО весной прошлого года.Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп многократно критиковал Североатлантический альянс и даже заявлял, что США могут выйти из НАТО, если европейские страны-члены альянса не нарастят расходы на оборону.
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сша, европа, нато, планирование, учения
Политика, США, ЕВРОПА, НАТО, планирование, учения
21:56 08.03.2025
 
"Без участия США". Новое решение Белого дома по НАТО обескуражило Евросоюз

Expressen: США уведомили страны НАТО о прекращении планирования учений в Европе

© Фото : NATOШтаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 08.03.2025
© Фото : NATO
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МОСКВА, 8 мар – ПРАЙМ. Власти США уведомили своих союзников по НАТО о планах по прекращению участия в планировании военных учений в Европе. Об это сообщила шведская национальная газета Expressen, ссылаясь на источники.
В статье отмечается, что речь идет о тех военных учениях, в которых американские силы играют ведущую роль, при этом решение властей США не затронет учения, запланированные на 2025 год.
"Это означает, что Швеция и другие страны-члены НАТО будут вынуждены планировать учения без участия США или с участием небольших американских подразделений", - поясняют авторы материала.
Expressen напоминает, что американские части регулярно участвовали в учениях на шведской территории еще задолго до вступления Швеции в НАТО весной прошлого года.
Флаги НАТО, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2025
В НАТО боятся делиться разведданными с США из-за политики Трампа, пишут СМИ
6 марта, 10:41
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп многократно критиковал Североатлантический альянс и даже заявлял, что США могут выйти из НАТО, если европейские страны-члены альянса не нарастят расходы на оборону.
 
ПолитикаСШАЕВРОПАНАТОпланированиеучения
 
 
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