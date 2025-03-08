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"Проверить 5-ю статью НАТО". Разведка Германии "раскрыла планы" России
"Проверить 5-ю статью НАТО". Разведка Германии "раскрыла планы" России - 08.03.2025, ПРАЙМ
"Проверить 5-ю статью НАТО". Разведка Германии "раскрыла планы" России
Российская Федерация намерена испытать на прочность единство западных стран и проверить, насколько в действительности надежна 5-я статья Устава НАТО о... | 08.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-08T23:42+0300
2025-03-08T23:42+0300
2025-03-08T23:43+0300
политика
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МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Российская Федерация намерена испытать на прочность единство западных стран и проверить, насколько в действительности надежна 5-я статья Устава НАТО о взаимопомощи государств-членов. Такое мнение высказал глава Федеральной разведслужбы ФРГ (BND) Бруно Каль. Его цитирует немецкий информационно-новостной телеканал n-tv.Он утверждает, что в Российской Федерации якобы изучают возможность "проверки надежности 5-й статьи НАТО" о взаимопомощи и взаимной обороне.Ранее представитель партии "АдГ", член комитета Бундестага по обороне Рюдигер Лукассен заявил, что в сегодняшних условиях Германия в обязательном порядке должна обладать ядерным оружием. А вместе с тем он призвал изменить Конституцию страны, чтобы ввести обязательную военную службу, причем в том числе для женщин.
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германия
"Проверить 5-ю статью НАТО". Разведка Германии "раскрыла планы" России
Шеф разведки Германии Каль: Россия хочет испытать надежность 5-й статьи НАТО
МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ.
Российская Федерация намерена испытать на прочность единство западных стран и проверить, насколько в действительности надежна 5-я статья Устава НАТО о взаимопомощи государств-членов. Такое мнение высказал глава Федеральной разведслужбы ФРГ (BND) Бруно Каль. Его цитирует немецкий информационно-новостной телеканал n-tv
.
Он утверждает, что в Российской Федерации якобы изучают возможность "проверки надежности 5-й статьи НАТО" о взаимопомощи и взаимной обороне.
Туск призвал нарастить контингент НАТО на границах с Россией и Белоруссией
Ранее представитель партии "АдГ", член комитета Бундестага по обороне Рюдигер Лукассен заявил, что в сегодняшних условиях Германия в обязательном порядке должна обладать ядерным оружием. А вместе с тем он призвал изменить Конституцию страны, чтобы ввести обязательную военную службу, причем в том числе для женщин.