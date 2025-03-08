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В Одессе после взрывов загорелось промышленное здание

В Одессе после взрывов загорелось промышленное здание - 08.03.2025, ПРАЙМ

В Одессе после взрывов загорелось промышленное здание

Пожар произошел в промышленном здании и АЗС в Одессе после взрывов, сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер. | 08.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-08T02:06+0300

2025-03-08T02:06+0300

2025-03-08T02:06+0300

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МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Пожар произошел в промышленном здании и АЗС в Одессе после взрывов, сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер. Ранее украинские СМИ, в частности издания "Общественное. Новости" и "Страна.ua", сообщали о нескольких взрывах в Одессе в ночь с пятницы на субботу. "Есть повреждения и разрушения... Загорелось промышленное здание и АЗС", - написал Кипер в своем Telegram-канале. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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