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Основатель Pink Floyd высказался в поддержку БРИКС - 08.03.2025, ПРАЙМ
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Основатель Pink Floyd высказался в поддержку БРИКС
Основатель Pink Floyd высказался в поддержку БРИКС - 08.03.2025, ПРАЙМ
Основатель Pink Floyd высказался в поддержку БРИКС
Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс в интервью РИА Новости высказался в поддержку БРИКС и отдал этому объединению предпочтение в сравнении с НАТО. | 08.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-08T06:16+0300
2025-03-08T06:16+0300
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НЬЮ-ЙОРК, 8 мар - ПРАЙМ. Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс в интервью РИА Новости высказался в поддержку БРИКС и отдал этому объединению предпочтение в сравнении с НАТО. "Нам нужно больше БРИКС и меньше НАТО", - сказал музыкант. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что страны БРИКС якобы отказались от планов создать альтернативу доллару в расчетах после угрозы Вашингтона ввести 150-процентные пошлины и прекратить с ними торговлю. По его словам, страны БРИКС "хотели создать новую валюту", возможно, использовать китайский юань, но после угрозы США "они передумали". При этом посол по особым поручениям МИД России, су-шерпа РФ в БРИКС Павел Князев заявлял, что никто в БРИКС не отказался от сотрудничества после угроз Трампа о пошлинах. Страны БРИКС ранее обсуждали возможность расширения расчетов в национальных валютах. Также обсуждалась перспектива создания общей валюты в рамках объединения, однако окончательных решений по этому вопросу не принималось. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.
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мировая экономика, сша, нью-йорк, вашингтон, дональд трамп, нато, мид рф, мид
Экономика, Мировая экономика, США, Нью-Йорк, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, НАТО, МИД РФ, МИД
06:16 08.03.2025
 
Основатель Pink Floyd высказался в поддержку БРИКС

Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс высказался в поддержку БРИКС

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НЬЮ-ЙОРК, 8 мар - ПРАЙМ. Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс в интервью РИА Новости высказался в поддержку БРИКС и отдал этому объединению предпочтение в сравнении с НАТО.
"Нам нужно больше БРИКС и меньше НАТО", - сказал музыкант.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что страны БРИКС якобы отказались от планов создать альтернативу доллару в расчетах после угрозы Вашингтона ввести 150-процентные пошлины и прекратить с ними торговлю. По его словам, страны БРИКС "хотели создать новую валюту", возможно, использовать китайский юань, но после угрозы США "они передумали". При этом посол по особым поручениям МИД России, су-шерпа РФ в БРИКС Павел Князев заявлял, что никто в БРИКС не отказался от сотрудничества после угроз Трампа о пошлинах.
Страны БРИКС ранее обсуждали возможность расширения расчетов в национальных валютах. Также обсуждалась перспектива создания общей валюты в рамках объединения, однако окончательных решений по этому вопросу не принималось.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАНью-ЙоркВАШИНГТОНДональд ТрампНАТОМИД РФМИД
 
 
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