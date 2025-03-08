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Основатель Pink Floyd высказался в поддержку БРИКС

Основатель Pink Floyd высказался в поддержку БРИКС - 08.03.2025, ПРАЙМ

Основатель Pink Floyd высказался в поддержку БРИКС

Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс в интервью РИА Новости высказался в поддержку БРИКС и отдал этому объединению предпочтение в сравнении с НАТО. | 08.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-08T06:16+0300

2025-03-08T06:16+0300

2025-03-08T06:16+0300

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НЬЮ-ЙОРК, 8 мар - ПРАЙМ. Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс в интервью РИА Новости высказался в поддержку БРИКС и отдал этому объединению предпочтение в сравнении с НАТО. "Нам нужно больше БРИКС и меньше НАТО", - сказал музыкант. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что страны БРИКС якобы отказались от планов создать альтернативу доллару в расчетах после угрозы Вашингтона ввести 150-процентные пошлины и прекратить с ними торговлю. По его словам, страны БРИКС "хотели создать новую валюту", возможно, использовать китайский юань, но после угрозы США "они передумали". При этом посол по особым поручениям МИД России, су-шерпа РФ в БРИКС Павел Князев заявлял, что никто в БРИКС не отказался от сотрудничества после угроз Трампа о пошлинах. Страны БРИКС ранее обсуждали возможность расширения расчетов в национальных валютах. Также обсуждалась перспектива создания общей валюты в рамках объединения, однако окончательных решений по этому вопросу не принималось. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.

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мировая экономика, сша, нью-йорк, вашингтон, дональд трамп, нато, мид рф, мид