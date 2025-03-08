https://1prime.ru/20250308/pantifik-855597825.html
Ватикан сообщил об улучшении состояния папы Римского
Ватикан сообщил об улучшении состояния папы Римского - 08.03.2025, ПРАЙМ
Ватикан сообщил об улучшении состояния папы Римского
Врачи фиксируют постепенное улучшение состояния папы Римского Франциска, на протяжении трех недель находящегося в больнице с пневмонией, реакция на лечение... | 08.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-08T21:59+0300
2025-03-08T21:59+0300
2025-03-08T22:00+0300
ватикан
папа римский франциск
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ВАТИКАН, 8 мар - ПРАЙМ. Врачи фиксируют постепенное улучшение состояния папы Римского Франциска, на протяжении трех недель находящегося в больнице с пневмонией, реакция на лечение хорошая, заявила служба печати Святого престола. "Клиническое состояние Папы в последние дни оставалось стабильным и, следовательно, свидетельствует о хорошей реакции на терапию. Таким образом, зафиксировано постепенное, небольшое улучшение" - говорится в сообщении. У понтифика не поднимается температура и улучшился газообмен. Показатели анализов крови также стабильны. "Врачи, чтобы продолжать фиксировать эти первоначальные улучшения в ближайшие дни, благоразумно сохраняют прогноз сдержанным", - заявила ватиканская пресс-служба. В субботу утром понтифик причастился и провел время в молитве в часовне своих апартаментов в римской больнице "Джемелли", "а днем чередовал отдых с работой", говорится в сообщении. В четверг Франциск впервые за три недели госпитализации обратился к верующим в аудиозаписи, поблагодарив за молитвы. Короткое выступление понтифика на испанском прозвучало в начале молебна за его здоровье на площади Святого Петра в Ватикане. В тот день Ватикан сообщил, что его состояние остается стабильным третий день подряд. В понедельник Франциск перенес два приступа острой дыхательной недостаточности, потребовавших возобновления неинвазивной искусственной вентиляции легких, то есть применения маски для дыхания. за время в больнице Папа перенес четыре подобных кризисов. Днем Понтифик продолжает получать кислород через носовые трубки, а маску ему оставляют на ночь. В рамках лечения ему проводят физиотерапию. Четырнадцатого февраля по окончании аудиенций 88-летний папа Франциск направился в римскую клинику "Джемелли" для проведения обследования и продолжения лечения бронхита в больничных условиях. Мероприятия с участием понтифика отменены. Позднее обследования показали начало двусторонней пневмонии.
https://1prime.ru/20250303/papa-855429493.html
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ватикан, папа римский франциск
ВАТИКАН, Папа Римский Франциск
Ватикан сообщил об улучшении состояния папы Римского
Ватикан: состояние папы Римского немного улучшилось
ВАТИКАН, 8 мар - ПРАЙМ. Врачи фиксируют постепенное улучшение состояния папы Римского Франциска, на протяжении трех недель находящегося в больнице с пневмонией, реакция на лечение хорошая, заявила служба печати Святого престола.
"Клиническое состояние Папы в последние дни оставалось стабильным и, следовательно, свидетельствует о хорошей реакции на терапию. Таким образом, зафиксировано постепенное, небольшое улучшение" - говорится в сообщении.
У понтифика не поднимается температура и улучшился газообмен. Показатели анализов крови также стабильны.
"Врачи, чтобы продолжать фиксировать эти первоначальные улучшения в ближайшие дни, благоразумно сохраняют прогноз сдержанным", - заявила ватиканская пресс-служба. В субботу утром понтифик причастился и провел время в молитве в часовне своих апартаментов в римской больнице "Джемелли", "а днем чередовал отдых с работой", говорится в сообщении.
У папы Римского произошло два эпизода острой дыхательной недостаточности
В четверг Франциск впервые за три недели госпитализации обратился к верующим в аудиозаписи, поблагодарив за молитвы. Короткое выступление понтифика на испанском прозвучало в начале молебна за его здоровье на площади Святого Петра в Ватикане. В тот день Ватикан сообщил, что его состояние остается стабильным третий день подряд.
В понедельник Франциск перенес два приступа острой дыхательной недостаточности, потребовавших возобновления неинвазивной искусственной вентиляции легких, то есть применения маски для дыхания. за время в больнице Папа перенес четыре подобных кризисов.
Днем Понтифик продолжает получать кислород через носовые трубки, а маску ему оставляют на ночь. В рамках лечения ему проводят физиотерапию.
Четырнадцатого февраля по окончании аудиенций 88-летний папа Франциск направился в римскую клинику "Джемелли" для проведения обследования и продолжения лечения бронхита в больничных условиях. Мероприятия с участием понтифика отменены. Позднее обследования показали начало двусторонней пневмонии.