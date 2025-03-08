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Fujitsu согласилась начать переговоры о компенсации для пострадавших - 08.03.2025, ПРАЙМ
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Fujitsu согласилась начать переговоры о компенсации для пострадавших
Fujitsu согласилась начать переговоры о компенсации для пострадавших - 08.03.2025, ПРАЙМ
Fujitsu согласилась начать переговоры о компенсации для пострадавших
Японская компания Fujitsu, замешанная в громком почтовом скандале из-за одной из крупнейших судебных ошибок в новейшей истории Великобритании, согласилась... | 08.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-08T02:03+0300
2025-03-08T02:03+0300
мировая экономика
великобритания
москва
токио
fujitsu
financial times
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МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Японская компания Fujitsu, замешанная в громком почтовом скандале из-за одной из крупнейших судебных ошибок в новейшей истории Великобритании, согласилась начать переговоры о компенсации для пострадавших и их семей, заявил британский министр бизнеса и торговли Джонатан Рейнольдс. Fujitsu предоставила британской почтовой госкомпании Post Office в конце 1990-х годов неисправно работающее программное обеспечение, из-за чего сотни начальников почтовых отделений были неправомерно привлечены к ответственности за якобы хищение средств. В ноябре 2024 года газета Financial Times сообщила, что Post Office, пережившая скандал в связи с неправомерным преследованием сотрудников за недостачи, может закрыть 115 почтовых отделений, что поставит под угрозу около тысячи рабочих мест. "Встреча с (представителями – ред.) Fujitsu в Токио была продуктивной и обнадеживающей. Я приветствую их согласие начать переговоры о компенсации… и то, что они присоединяются к правительству Великобритании в нашем стремлении устранить эту серьезную несправедливость", - приводятся слова Рейнольдса в заявлении на сайте британского правительства. По данным министерства, 768 миллионов фунтов стерлингов (992 миллиона долларов) были выплачены более чем 5,1 тысячи человек в рамках всех компенсационных схем. Истоки скандала уходят в 1999 год, когда сбои в новом бухгалтерском программном обеспечении Horizon стоимостью в 1 миллиард фунтов стерлингов от японской компании Fujitsu привели к необъяснимым недостачам в 20 тысячах отделений почты. Согласно контрактным условиям, операторы отделений несли ответственность за убытки, и Post Office потребовала от них вернуть деньги. В период с 1999 по 2015 годы не менее 900 начальников почтовых отделений Post Office были привлечены к ответственности по обвинению в мошенничестве, воровстве и фальсификации бухгалтерии на основании данных, полученных с помощью неисправной компьютерной системы Horizon. Сотни человек стали банкротами или были помещены в места лишения свободы, по меньшей мере четыре человека покончили с собой. Позднее высокий суд Лондона постановил, что IT-эксперты почтовой компании знали об ошибках в системе с начала 2000-х годов, однако юридический отдел продолжал добиваться возмещения убытков из-за мнимых недостач. Газета Times писала, что британские правоохранители расследуют возможные мошеннические действия Post Office. Британское правительство предложило в сентябре 2023 года компенсации в размере 600 тысяч фунтов стерлингов для каждого неправомерно осужденного, желающего прийти к судебному соглашению. В мае 2024 года был принят законопроект, направленный на оправдание сотен человек, неправомерно привлеченных к ответственности. Ранее британские СМИ уже назвали скандал одной из крупнейших судебных ошибок в новейшей истории страны.
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192
40
192
40
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1
5
4.7
96
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мировая экономика, великобритания, москва, токио, fujitsu, financial times
Мировая экономика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, МОСКВА, Токио, Fujitsu, Financial Times
02:03 08.03.2025
 
Fujitsu согласилась начать переговоры о компенсации для пострадавших

Глава Минторговли Британии Рейнольдс: Fujitsu согласилась начать переговоры о компенсации

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МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Японская компания Fujitsu, замешанная в громком почтовом скандале из-за одной из крупнейших судебных ошибок в новейшей истории Великобритании, согласилась начать переговоры о компенсации для пострадавших и их семей, заявил британский министр бизнеса и торговли Джонатан Рейнольдс.
Fujitsu предоставила британской почтовой госкомпании Post Office в конце 1990-х годов неисправно работающее программное обеспечение, из-за чего сотни начальников почтовых отделений были неправомерно привлечены к ответственности за якобы хищение средств. В ноябре 2024 года газета Financial Times сообщила, что Post Office, пережившая скандал в связи с неправомерным преследованием сотрудников за недостачи, может закрыть 115 почтовых отделений, что поставит под угрозу около тысячи рабочих мест.
"Встреча с (представителями – ред.) Fujitsu в Токио была продуктивной и обнадеживающей. Я приветствую их согласие начать переговоры о компенсации… и то, что они присоединяются к правительству Великобритании в нашем стремлении устранить эту серьезную несправедливость", - приводятся слова Рейнольдса в заявлении на сайте британского правительства.
По данным министерства, 768 миллионов фунтов стерлингов (992 миллиона долларов) были выплачены более чем 5,1 тысячи человек в рамках всех компенсационных схем.
Истоки скандала уходят в 1999 год, когда сбои в новом бухгалтерском программном обеспечении Horizon стоимостью в 1 миллиард фунтов стерлингов от японской компании Fujitsu привели к необъяснимым недостачам в 20 тысячах отделений почты. Согласно контрактным условиям, операторы отделений несли ответственность за убытки, и Post Office потребовала от них вернуть деньги.
В период с 1999 по 2015 годы не менее 900 начальников почтовых отделений Post Office были привлечены к ответственности по обвинению в мошенничестве, воровстве и фальсификации бухгалтерии на основании данных, полученных с помощью неисправной компьютерной системы Horizon. Сотни человек стали банкротами или были помещены в места лишения свободы, по меньшей мере четыре человека покончили с собой.
Позднее высокий суд Лондона постановил, что IT-эксперты почтовой компании знали об ошибках в системе с начала 2000-х годов, однако юридический отдел продолжал добиваться возмещения убытков из-за мнимых недостач. Газета Times писала, что британские правоохранители расследуют возможные мошеннические действия Post Office. Британское правительство предложило в сентябре 2023 года компенсации в размере 600 тысяч фунтов стерлингов для каждого неправомерно осужденного, желающего прийти к судебному соглашению. В мае 2024 года был принят законопроект, направленный на оправдание сотен человек, неправомерно привлеченных к ответственности.
Ранее британские СМИ уже назвали скандал одной из крупнейших судебных ошибок в новейшей истории страны.
 
Мировая экономикаВЕЛИКОБРИТАНИЯМОСКВАТокиоFujitsuFinancial Times
 
 
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