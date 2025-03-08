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"Опасаюсь". В Европе рассказали о главном страхе из-за переговоров РФ и США - 08.03.2025, ПРАЙМ
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"Опасаюсь". В Европе рассказали о главном страхе из-за переговоров РФ и США
"Опасаюсь". В Европе рассказали о главном страхе из-за переговоров РФ и США - 08.03.2025, ПРАЙМ
"Опасаюсь". В Европе рассказали о главном страхе из-за переговоров РФ и США
За столом переговоров по урегулированию конфликта на Украине могут оказаться только Российская Федерация и Соединенные Штаты. Такое опасение в беседе с... | 08.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-08T17:57+0300
2025-03-08T17:58+0300
политика
марин ле пен
франция
сша
россия
украина
переговоры
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МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. За столом переговоров по урегулированию конфликта на Украине могут оказаться только Российская Федерация и Соединенные Штаты. Такое опасение в беседе с французской газетой Figaro высказала лидер фракции партии "Национальное объединение" во парламенте Франции Марин Ле Пен.В частности, она заявила: "В первую очередь, я опасаюсь, что переговоры о мире будут вестись исключительно между Россией и Соединенными Штатами".Комментируя тему обострения противоречий между Российской Федерацией и странами Запада, Ле Пен высказалась решительно против спекуляций по этому поводу, назвав главной угрозой для Франции исламский фундаментализм.Недавно Ле Пен подтвердила свою позицию в отношении Киева, выступив против членства Украины как в НАТО, так и в Евросоюзе.
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марин ле пен, франция, сша, россия, украина, переговоры
Политика, Марин Ле Пен, ФРАНЦИЯ, США, РОССИЯ, УКРАИНА, переговоры
17:57 08.03.2025 (обновлено: 17:58 08.03.2025)
 
"Опасаюсь". В Европе рассказали о главном страхе из-за переговоров РФ и США

Ле Пен: опасаюсь, что переговоры о мире будут вестись только между Россией и США

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанк" Флаги США и Европейского совета в Брюсселе
 Флаги США и Европейского совета в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 08.03.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. За столом переговоров по урегулированию конфликта на Украине могут оказаться только Российская Федерация и Соединенные Штаты. Такое опасение в беседе с французской газетой Figaro высказала лидер фракции партии "Национальное объединение" во парламенте Франции Марин Ле Пен.
В частности, она заявила: "В первую очередь, я опасаюсь, что переговоры о мире будут вестись исключительно между Россией и Соединенными Штатами".
Комментируя тему обострения противоречий между Российской Федерацией и странами Запада, Ле Пен высказалась решительно против спекуляций по этому поводу, назвав главной угрозой для Франции исламский фундаментализм.
Флаг Франции - ПРАЙМ, 1920, 07.01.2025
Умер экс-лидер французской партии "Национальный фронт" Жан-Мари Ле Пен
7 января, 15:19
Недавно Ле Пен подтвердила свою позицию в отношении Киева, выступив против членства Украины как в НАТО, так и в Евросоюзе.
 
ПолитикаМарин Ле ПенФРАНЦИЯСШАРОССИЯУКРАИНАпереговоры
 
 
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