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"Опасаюсь". В Европе рассказали о главном страхе из-за переговоров РФ и США

"Опасаюсь". В Европе рассказали о главном страхе из-за переговоров РФ и США - 08.03.2025, ПРАЙМ

"Опасаюсь". В Европе рассказали о главном страхе из-за переговоров РФ и США

За столом переговоров по урегулированию конфликта на Украине могут оказаться только Российская Федерация и Соединенные Штаты. Такое опасение в беседе с... | 08.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-08T17:57+0300

2025-03-08T17:57+0300

2025-03-08T17:58+0300

политика

марин ле пен

франция

сша

россия

украина

переговоры

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МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. За столом переговоров по урегулированию конфликта на Украине могут оказаться только Российская Федерация и Соединенные Штаты. Такое опасение в беседе с французской газетой Figaro высказала лидер фракции партии "Национальное объединение" во парламенте Франции Марин Ле Пен.В частности, она заявила: "В первую очередь, я опасаюсь, что переговоры о мире будут вестись исключительно между Россией и Соединенными Штатами".Комментируя тему обострения противоречий между Российской Федерацией и странами Запада, Ле Пен высказалась решительно против спекуляций по этому поводу, назвав главной угрозой для Франции исламский фундаментализм.Недавно Ле Пен подтвердила свою позицию в отношении Киева, выступив против членства Украины как в НАТО, так и в Евросоюзе.

https://1prime.ru/20250107/lepen-854064024.html

франция

сша

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марин ле пен, франция, сша, россия, украина, переговоры