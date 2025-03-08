https://1prime.ru/20250308/pokhititeli-855594057.html

В Цюрихе задержали похитителей болонок

В Цюрихе задержали похитителей болонок - 08.03.2025, ПРАЙМ

В Цюрихе задержали похитителей болонок

Двое мужчин, которые похитили двух болонок в швейцарском кантоне Цюрих и требовали за них выкуп в размере миллиона франков, были задержаны, сообщила в субботу... | 08.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-08T16:22+0300

2025-03-08T16:22+0300

2025-03-08T16:23+0300

происшествия

полиция

задержание

вымогательство

https://cdnn.1prime.ru/img/76346/18/763461853_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_b80f6fbf9b4743e53402ba01956d703f.jpg

МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Двое мужчин, которые похитили двух болонок в швейцарском кантоне Цюрих и требовали за них выкуп в размере миллиона франков, были задержаны, сообщила в субботу местная полиция. Собаки были украдены из квартиры их хозяина еще 24 февраля. Владелец болонок нашел записку, в которой похитители требовали один миллион швейцарских франков за возвращение животных. "Расследование, проведенное полицией кантона Цюрих и прокуратурой Цюрих-Лиммат, привело к аресту двух мужчин", - говорится в пресс-релизе на сайте полиции. Одним из подозреваемых оказался 30-летний норвежец, он был задержан в аэропорту Цюриха при попытке покинуть страну. Второго предполагаемого похитителя обнаружили в Польше - 38-летний поляк был задержан местной полицией. Болонок передали владельцу, уточнятся в сообщении полиции Цюриха.

https://1prime.ru/20250304/shveytsariya-855456546.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

полиция, задержание, вымогательство