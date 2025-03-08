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В Цюрихе задержали похитителей болонок
В Цюрихе задержали похитителей болонок - 08.03.2025, ПРАЙМ
В Цюрихе задержали похитителей болонок
Двое мужчин, которые похитили двух болонок в швейцарском кантоне Цюрих и требовали за них выкуп в размере миллиона франков, были задержаны, сообщила в субботу... | 08.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-08T16:22+0300
2025-03-08T16:22+0300
2025-03-08T16:23+0300
происшествия
полиция
задержание
вымогательство
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МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Двое мужчин, которые похитили двух болонок в швейцарском кантоне Цюрих и требовали за них выкуп в размере миллиона франков, были задержаны, сообщила в субботу местная полиция. Собаки были украдены из квартиры их хозяина еще 24 февраля. Владелец болонок нашел записку, в которой похитители требовали один миллион швейцарских франков за возвращение животных. "Расследование, проведенное полицией кантона Цюрих и прокуратурой Цюрих-Лиммат, привело к аресту двух мужчин", - говорится в пресс-релизе на сайте полиции. Одним из подозреваемых оказался 30-летний норвежец, он был задержан в аэропорту Цюриха при попытке покинуть страну. Второго предполагаемого похитителя обнаружили в Польше - 38-летний поляк был задержан местной полицией. Болонок передали владельцу, уточнятся в сообщении полиции Цюриха.
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полиция, задержание, вымогательство
Происшествия, полиция, задержание, вымогательство
В Цюрихе задержали похитителей болонок
Полиция Цюриха задержала похитители болонок, вымогавших миллион франков
МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Двое мужчин, которые похитили двух болонок в швейцарском кантоне Цюрих и требовали за них выкуп в размере миллиона франков, были задержаны, сообщила в субботу местная полиция.
Собаки были украдены из квартиры их хозяина еще 24 февраля. Владелец болонок нашел записку, в которой похитители требовали один миллион швейцарских франков за возвращение животных.
"Расследование, проведенное полицией кантона Цюрих и прокуратурой Цюрих-Лиммат, привело к аресту двух мужчин", - говорится в пресс-релизе на сайте полиции.
Швейцария расширила санкционный список против России
Одним из подозреваемых оказался 30-летний норвежец, он был задержан в аэропорту Цюриха при попытке покинуть страну. Второго предполагаемого похитителя обнаружили в Польше - 38-летний поляк был задержан местной полицией. Болонок передали владельцу, уточнятся в сообщении полиции Цюриха.