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Парижская полиция успокоила феминисток слезоточивым газом - 08.03.2025, ПРАЙМ
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Парижская полиция успокоила феминисток слезоточивым газом
Парижская полиция успокоила феминисток слезоточивым газом - 08.03.2025, ПРАЙМ
Парижская полиция успокоила феминисток слезоточивым газом
Полиция в Париже применила слезоточивый газ на манифестации феминисток по случаю Международного женского дня, следует из видео участников акции в социальных... | 08.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-08T21:32+0300
2025-03-08T22:22+0300
происшествия
манифестация
полиция
газ
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ПАРИЖ, 8 мар - ПРАЙМ. Полиция в Париже применила слезоточивый газ на манифестации феминисток по случаю Международного женского дня, следует из видео участников акции в социальных сетях. В субботу на площади Республики в Париже несколько десятков тысяч человек собрались на акцию феминисток, организованную НКО и профсоюзами. Об участии в ней также заявили ультраправые коллективы феминисток Nemesis и произраильская группа Nous vivons. Организаторы акции осудили участие в ней данных коллективов, сообщило издание Valeurs actuelles. Вскоре после начала шествия кортеж оцепила полиция и спецнаряды по подавлению протестов CRS. Начались стычки протестующих с полицией, которую они начали забрасывать петардами и фейерверками. Правоохранители в ответ начали разгонять манифестантов слезоточивым газом. Протестующие также валили и поджигали мусорные контейнеры. По оценке НКО, в акции в Париже приняли участие 120 тысяч человек, указывает телеканал BFMTV.
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манифестация, полиция, газ
Происшествия, манифестация, полиция, Газ
21:32 08.03.2025 (обновлено: 22:22 08.03.2025)
 
Парижская полиция успокоила феминисток слезоточивым газом

Полиция в Париже применила слезоточивый газ на манифестации феминисток

Париж сохраняет прогноз роста ВВП в 0,3% в 2012 году и 0,8% в 2013 году
Париж сохраняет прогноз роста ВВП в 0,3% в 2012 году и 0,8% в 2013 году
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ПАРИЖ, 8 мар - ПРАЙМ. Полиция в Париже применила слезоточивый газ на манифестации феминисток по случаю Международного женского дня, следует из видео участников акции в социальных сетях.
В субботу на площади Республики в Париже несколько десятков тысяч человек собрались на акцию феминисток, организованную НКО и профсоюзами. Об участии в ней также заявили ультраправые коллективы феминисток Nemesis и произраильская группа Nous vivons. Организаторы акции осудили участие в ней данных коллективов, сообщило издание Valeurs actuelles.
Вскоре после начала шествия кортеж оцепила полиция и спецнаряды по подавлению протестов CRS. Начались стычки протестующих с полицией, которую они начали забрасывать петардами и фейерверками. Правоохранители в ответ начали разгонять манифестантов слезоточивым газом.
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Протестующие также валили и поджигали мусорные контейнеры. По оценке НКО, в акции в Париже приняли участие 120 тысяч человек, указывает телеканал BFMTV.
 
ПроисшествияманифестацияполицияГаз
 
 
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