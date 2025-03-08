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Парижская полиция успокоила феминисток слезоточивым газом

Парижская полиция успокоила феминисток слезоточивым газом - 08.03.2025, ПРАЙМ

Парижская полиция успокоила феминисток слезоточивым газом

Полиция в Париже применила слезоточивый газ на манифестации феминисток по случаю Международного женского дня, следует из видео участников акции в социальных... | 08.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-08T21:32+0300

2025-03-08T21:32+0300

2025-03-08T22:22+0300

происшествия

манифестация

полиция

газ

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ПАРИЖ, 8 мар - ПРАЙМ. Полиция в Париже применила слезоточивый газ на манифестации феминисток по случаю Международного женского дня, следует из видео участников акции в социальных сетях. В субботу на площади Республики в Париже несколько десятков тысяч человек собрались на акцию феминисток, организованную НКО и профсоюзами. Об участии в ней также заявили ультраправые коллективы феминисток Nemesis и произраильская группа Nous vivons. Организаторы акции осудили участие в ней данных коллективов, сообщило издание Valeurs actuelles. Вскоре после начала шествия кортеж оцепила полиция и спецнаряды по подавлению протестов CRS. Начались стычки протестующих с полицией, которую они начали забрасывать петардами и фейерверками. Правоохранители в ответ начали разгонять манифестантов слезоточивым газом. Протестующие также валили и поджигали мусорные контейнеры. По оценке НКО, в акции в Париже приняли участие 120 тысяч человек, указывает телеканал BFMTV.

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манифестация, полиция, газ