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Белоруссия направит гуманитарную помощь на Кубу

Белоруссия направит гуманитарную помощь на Кубу - 08.03.2025, ПРАЙМ

Белоруссия направит гуманитарную помощь на Кубу

Правительство Беларуси приняло решение об оказании гуманитарной помощи Республике Куба. Соответствующее постановление Совета министров опубликовано на... | 08.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-08T10:57+0300

2025-03-08T10:57+0300

2025-03-08T10:57+0300

экономика

белоруссия

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МИНСК, 8 мар - ПРАЙМ. Правительство Беларуси приняло решение об оказании гуманитарной помощи Республике Куба. Соответствующее постановление Совета министров опубликовано на национальном правовом портале."Министерству по чрезвычайным ситуациям, министерству здравоохранения, Витебскому облисполкому обеспечить отпуск и оформление материальных ценностей для оказания гуманитарной помощи Республике Куба согласно приложению", - говорится в документе. В приложении указаны мясные консервы, сухое молоко и несколько наименований лекарств. Общая сумма гуманитарной помощи составит 748,55 тысячи белорусских рублей, или примерно 234 тысячи долларов. Министерству транспорта и коммуникаций и МЧС поручено обеспечить организацию доставки гуманитарной помощи на Кубу.

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белоруссия, куба, минск, мировая экономика