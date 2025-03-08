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Белоруссия направит гуманитарную помощь на Кубу - 08.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Белоруссия направит гуманитарную помощь на Кубу
Белоруссия направит гуманитарную помощь на Кубу - 08.03.2025, ПРАЙМ
Белоруссия направит гуманитарную помощь на Кубу
Правительство Беларуси приняло решение об оказании гуманитарной помощи Республике Куба. Соответствующее постановление Совета министров опубликовано на... | 08.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-08T10:57+0300
2025-03-08T10:57+0300
экономика
белоруссия
куба
минск
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МИНСК, 8 мар - ПРАЙМ. Правительство Беларуси приняло решение об оказании гуманитарной помощи Республике Куба. Соответствующее постановление Совета министров опубликовано на национальном правовом портале."Министерству по чрезвычайным ситуациям, министерству здравоохранения, Витебскому облисполкому обеспечить отпуск и оформление материальных ценностей для оказания гуманитарной помощи Республике Куба согласно приложению", - говорится в документе. В приложении указаны мясные консервы, сухое молоко и несколько наименований лекарств. Общая сумма гуманитарной помощи составит 748,55 тысячи белорусских рублей, или примерно 234 тысячи долларов. Министерству транспорта и коммуникаций и МЧС поручено обеспечить организацию доставки гуманитарной помощи на Кубу.
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белоруссия, куба, минск, мировая экономика
Экономика, БЕЛОРУССИЯ, КУБА, МИНСК, Мировая экономика
10:57 08.03.2025
 
Белоруссия направит гуманитарную помощь на Кубу

Белоруссия направит на Кубу гуманитарную помощь

*Флаг Кубы
*Флаг Кубы
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МИНСК, 8 мар - ПРАЙМ. Правительство Беларуси приняло решение об оказании гуманитарной помощи Республике Куба. Соответствующее постановление Совета министров опубликовано на национальном правовом портале.
"Министерству по чрезвычайным ситуациям, министерству здравоохранения, Витебскому облисполкому обеспечить отпуск и оформление материальных ценностей для оказания гуманитарной помощи Республике Куба согласно приложению", - говорится в документе.
В приложении указаны мясные консервы, сухое молоко и несколько наименований лекарств. Общая сумма гуманитарной помощи составит 748,55 тысячи белорусских рублей, или примерно 234 тысячи долларов.
Министерству транспорта и коммуникаций и МЧС поручено обеспечить организацию доставки гуманитарной помощи на Кубу.
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