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Эксперт оценил возможности Европы заменить США в помощи Украине

Эксперт оценил возможности Европы заменить США в помощи Украине - 08.03.2025, ПРАЙМ

Эксперт оценил возможности Европы заменить США в помощи Украине

Европейские страны не обладают достаточными техническими ресурсами, чтобы компенсировать поддержку, которую оказывают США Украине, заявил президент Кильского... | 08.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-08T12:09+0300

2025-03-08T12:09+0300

2025-03-08T12:09+0300

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МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Европейские страны не обладают достаточными техническими ресурсами, чтобы компенсировать поддержку, которую оказывают США Украине, заявил президент Кильского института мировой экономики Мориц Шуларик.Ранее министерство обороны США сообщило РИА Новости, что в 18.00 понедельника (2.00 мск вторника) ведомству был отдан приказ приостановить всю помощь Украине. Решение затрагивает и вооружение, которое уже находилось в процессе доставки.Шуларик отметил, что увеличение финансовой поддержки со стороны Европы не станет проблемой, однако "Европа не может производить комплексы Patriot для воздушной обороны, у Европы нет спутниковых систем Starlink"."ЕС прежде всего нужно устранить пробелы в собственных возможностях", - подчеркнул Шуларик в интервью немецкой газете Welt. Эксперт призвал к инвестициям в развитие современных систем вооружений, чтобы сократить отставание ЕС от США и Китая.Шуларик подчеркнул, что Европе не хватает ресурсов для надежной защиты без участия США, включая спутниковую разведку, космическое вооружение, ракеты большой дальности и воздушную оборону.

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европа, сша, ес, киев, мировая экономика