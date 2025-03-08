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Эксперт оценил возможности Европы заменить США в помощи Украине - 08.03.2025, ПРАЙМ
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Эксперт оценил возможности Европы заменить США в помощи Украине
Эксперт оценил возможности Европы заменить США в помощи Украине - 08.03.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценил возможности Европы заменить США в помощи Украине
Европейские страны не обладают достаточными техническими ресурсами, чтобы компенсировать поддержку, которую оказывают США Украине, заявил президент Кильского... | 08.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-08T12:09+0300
2025-03-08T12:09+0300
политика
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МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Европейские страны не обладают достаточными техническими ресурсами, чтобы компенсировать поддержку, которую оказывают США Украине, заявил президент Кильского института мировой экономики Мориц Шуларик.Ранее министерство обороны США сообщило РИА Новости, что в 18.00 понедельника (2.00 мск вторника) ведомству был отдан приказ приостановить всю помощь Украине. Решение затрагивает и вооружение, которое уже находилось в процессе доставки.Шуларик отметил, что увеличение финансовой поддержки со стороны Европы не станет проблемой, однако "Европа не может производить комплексы Patriot для воздушной обороны, у Европы нет спутниковых систем Starlink"."ЕС прежде всего нужно устранить пробелы в собственных возможностях", - подчеркнул Шуларик в интервью немецкой газете Welt. Эксперт призвал к инвестициям в развитие современных систем вооружений, чтобы сократить отставание ЕС от США и Китая.Шуларик подчеркнул, что Европе не хватает ресурсов для надежной защиты без участия США, включая спутниковую разведку, космическое вооружение, ракеты большой дальности и воздушную оборону.
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европа, сша, ес, киев, мировая экономика
Политика, ЕВРОПА, США, ЕС, Киев, Мировая экономика
12:09 08.03.2025
 
Эксперт оценил возможности Европы заменить США в помощи Украине

Шуларик: Европа не сможет заменить США в помощи Украине

© Фото : Unsplash/Kedar GadgeФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 08.03.2025
© Фото : Unsplash/Kedar Gadge
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МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Европейские страны не обладают достаточными техническими ресурсами, чтобы компенсировать поддержку, которую оказывают США Украине, заявил президент Кильского института мировой экономики Мориц Шуларик.
Ранее министерство обороны США сообщило РИА Новости, что в 18.00 понедельника (2.00 мск вторника) ведомству был отдан приказ приостановить всю помощь Украине. Решение затрагивает и вооружение, которое уже находилось в процессе доставки.
Шуларик отметил, что увеличение финансовой поддержки со стороны Европы не станет проблемой, однако "Европа не может производить комплексы Patriot для воздушной обороны, у Европы нет спутниковых систем Starlink".
"ЕС прежде всего нужно устранить пробелы в собственных возможностях", - подчеркнул Шуларик в интервью немецкой газете Welt.
Эксперт призвал к инвестициям в развитие современных систем вооружений, чтобы сократить отставание ЕС от США и Китая.
Шуларик подчеркнул, что Европе не хватает ресурсов для надежной защиты без участия США, включая спутниковую разведку, космическое вооружение, ракеты большой дальности и воздушную оборону.
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 08.03.2025
"Никого не осталось". Специалисты по спутникам покинули Украину, пишет Time
09:07
 
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