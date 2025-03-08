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"Нет прав". Депутат Сербии рассказал о притеснениях меньшинств на Украине

"Нет прав". Депутат Сербии рассказал о притеснениях меньшинств на Украине - 08.03.2025, ПРАЙМ

"Нет прав". Депутат Сербии рассказал о притеснениях меньшинств на Украине

Сербское и другие национальные меньшинства на Украине лишены прав и подвергаются гонениям со стороны властей. Об этом заявил РИА Новости председатель комитета... | 08.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-08T13:31+0300

2025-03-08T13:31+0300

2025-03-08T13:31+0300

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БЕЛГРАД, 8 мар - ПРАЙМ. Сербское и другие национальные меньшинства на Украине лишены прав и подвергаются гонениям со стороны властей. Об этом заявил РИА Новости председатель комитета Скупщины (парламента) Сербии по делам диаспоры и сербов в регионе Драган Станоевич. В Белграде открылась международная конференция "Мирный процесс на Украине: права и роль национальных общин" с участием депутатов Европарламента и парламентов стран Европы. В форуме принимают участие два десятка депутатов Европарламента от Болгарии, Словакии, Польши (по видеосвязи), парламентарии национальных заксобраний Германии, Греции, Словакии, Венгрии, Сербии, деятели национальных общественных движений. "Прав национальных меньшинств на Украине просто не существует. Я сам являюсь ярким примером, так как был главой сербской диаспоры на Украине многие годы и создал там национальную организацию сербов. А в 2016 году СБУ начала процедуру и через суд, хотя меня никто ни о чем не спрашивал, запретила существование национальной организации сербов на Украине", - сказал сербский парламентарий в разговоре с агентством. Станоевич считает, что мирные переговоры по украинскому конфликту необходимо начать как можно скорее, но для этого лидерам необходима аргументация. Конференция в Белграде призвана предоставить эту аргументацию, подчеркивая важность прав человека и национальных меньшинств в Европе."В Сербии есть украинская диаспора и организации, они имеют право на свой язык, школы, образование, СМИ, что угодно, я это поддерживаю, как и все другие. Представьте себе, если бы мы здесь запретили существование национальной украинской организации или любой другой. Это случилось с нами, сербами, на Украине, но, живя там, я очень много общался с местными венграми, словаками, русинами и другими - и они в тех же самых условиях, как и мы, притом мы являлись экзотической диаспорой <…>, а они более крупные диаспоры и точно так же угнетаются и не имеют прав", - отметил Станоевич. Он также уточнил, что участники конференции представляют народы, проживающие на Украине. Организаторы конференции подчеркнули исторический вклад европейских народов в развитие и культурное богатство Украины и заявили о необходимости предоставить этим общинам возможность высказаться.

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украина, сербия, белград, сбу, общество