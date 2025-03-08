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В Пулково сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

В Пулково сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов - 08.03.2025, ПРАЙМ

В Пулково сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

Добавлен контекст (2 абзац). | 08.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-08T06:56+0300

2025-03-08T06:56+0300

2025-03-08T06:56+0300

бизнес

аэропорт пулково

росавиация

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Добавлен контекст (2 абзац). МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в 6.15 мск в петербургском аэропорту Пулково, на запасной аэродром за это время ушел один самолет, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко. Ранее Кореняко сообщил, что ограничения в Пулково были введены в 5.20 мск. "В петербургском аэропорту Пулково в 06.15 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС. В период действия ограничений на запасной аэродром "ушел" один самолет, совершавший рейс в Санкт-Петербург", - написал он в Telegram-канале.

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бизнес, аэропорт пулково, росавиация