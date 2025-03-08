https://1prime.ru/20250308/putin-855584793.html

Путин поздравил российских женщин с Международным женским днем

Путин поздравил российских женщин с Международным женским днем - 08.03.2025, ПРАЙМ

Путин поздравил российских женщин с Международным женским днем

Президент РФ Владимир Путин поздравил российских женщин с Международным женским днем, в своем видеообращении глава государства отметил, что многое в жизни... | 08.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-08T00:18+0300

2025-03-08T00:18+0300

2025-03-08T00:18+0300

общество

россия

рф

москва

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855584793.jpg?1741382312

МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поздравил российских женщин с Международным женским днем, в своем видеообращении глава государства отметил, что многое в жизни держится именно на талантах женщин, их творческой энергии, любви и предельной ответственности. "Дорогие женщины России, от всей души поздравляю вас с Международным женским днем. В нашей стране традиционно особое, очень теплое, искреннее отношение к этому замечательному празднику. Слова любви, признательности и уважения звучат сегодня повсюду. Мужчины спешат сказать своим мамам, женам, бабушкам, дочерям, сестрам, подругам, коллегам, как сильно они ими дорожат. Как ценят все, что вы делаете и дома для родных и близких, и на работе, выполняя подчас очень сложные профессиональные задачи", - сказал Путин. Он отметил, что женщины успевают все - окружают заботой детей и добиваются потрясающих успехов в самых разных сферах деятельности, сочетают в себе силу и хрупкость, храбрость и нежность, неизменно покоряют своей красотой и очарованием. Кроме того, по словам президента, женщины вдохновляют мужчин на прекрасные поступки, на стремление достичь большего, стать лучше, быть настоящими защитниками своей семьи, дома, своей Родины. "Дорогие женщины, мы знаем, что многое в жизни держится именно на вас, на ваших талантах, творческой энергии, любви, предельной ответственности, с которой вы беретесь за любое дело. И повторю, мы всегда восторгаемся вашей красотой, нежностью, очарованием. Хочу пожелать вам успехов, здоровья и благополучия. Всего самого доброго вам и вашим близким. Будьте счастливы вместе с теми, кто вам дорог. С праздником вас! С Международным женским днем!" - добавил президент РФ.

рф

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, рф, москва, владимир путин