https://1prime.ru/20250308/putin-855584865.html

Путин: власти продолжат оказывать поддержку семьям с детьми

Путин: власти продолжат оказывать поддержку семьям с детьми - 08.03.2025, ПРАЙМ

Путин: власти продолжат оказывать поддержку семьям с детьми

Российские власти продолжат оказывать поддержку семьям с детьми, особенно многодетным, чтобы они чувствовали, что их интересы всегда в центре внимания... | 08.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-08T00:18+0300

2025-03-08T00:18+0300

2025-03-08T00:18+0300

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МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Российские власти продолжат оказывать поддержку семьям с детьми, особенно многодетным, чтобы они чувствовали, что их интересы всегда в центре внимания государства, заявил президент РФ Владимир Путин в поздравлении российских женщин с 8 Марта. "Вам подвластно самое главное - чудо рождения новой жизни. А чуткость и щедрость материнского сердца, тепло материнской любви преображают и украшают мир вокруг нас. Быть матерью - огромное счастье и вместе с тем непростой напряженный труд. Мы это прекрасно понимаем и обязательно продолжим делать все для того, чтобы мамы, семьи с детьми, особенно многодетные, чувствовали нужную им поддержку, видели, что их интересы всегда в центре внимания государства", - сказал Путин.

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общество , россия, москва, рф, владимир путин