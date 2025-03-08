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Путин отметил особую роль женщин в укреплении духа российских бойцов

Путин отметил особую роль женщин в укреплении духа российских бойцов - 08.03.2025, ПРАЙМ

Путин отметил особую роль женщин в укреплении духа российских бойцов

Президент России Владимир Путин отметил особую роль женщин в укреплении духа российских бойцов, которые находятся в зоне СВО, а также их веры в победу. | 08.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-08T00:18+0300

2025-03-08T00:18+0300

2025-03-08T00:18+0300

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МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин отметил особую роль женщин в укреплении духа российских бойцов, которые находятся в зоне СВО, а также их веры в победу. "Хочу также отдельно обратиться к женщинам, чьи близкие - мужья, отцы, братья, любимые - сейчас защищают будущее нашей страны. Ваше душевное участие, неизменная забота и ваша любовь, верность придают сил нашим бойцам, укрепляют их дух и непреклонную веру в то, что правда, а значит, и победа, на нашей стороне", - сказал Путин в поздравлении с Международным женским днем.

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общество , россия, москва, владимир путин