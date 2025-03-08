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В Финляндии сделали заявление относительно роли РФ в повреждении EstLink 2

В Финляндии сделали заявление относительно роли РФ в повреждении EstLink 2 - 08.03.2025, ПРАЙМ

В Финляндии сделали заявление относительно роли РФ в повреждении EstLink 2

Правительство Финляндии не выявило причастности России или какой-либо другой страны к повреждению электрокабеля EstLink 2, соединяющего Финляндию и Эстонию. Об... | 08.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-08T15:01+0300

2025-03-08T15:01+0300

2025-03-08T15:28+0300

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МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Правительство Финляндии не выявило причастности России или какой-либо другой страны к повреждению электрокабеля EstLink 2, соединяющего Финляндию и Эстонию. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники."Не обнаружив никакой связи между поврежденным кабелем и Кремлем или каким-либо другим правительством, финское правительство освободило судно (Eagle S - ред.)", - говорится в публикации американского издания.По информации, предоставленной газете финскими чиновниками, следствию не удалось собрать достаточных доказательств для выдачи ордеров на арест или предъявления обвинений в преднамеренных противоправных действиях.Инциденты с повреждением кабелей в Балтийском море произошли в ноябре и декабре 2024 года. В ноябре были повреждены телекоммуникационный кабель C-Lion1 между Финляндией и Германией, а также коммуникационный кабель между Швецией и Литвой. Тогда подозрения пали на китайский сухогруз Yi Peng 3. В декабре повреждениям подверглись электрокабель EstLink 2 между Финляндией и Эстонией, а также еще четыре кабеля связи, соединяющие Финляндию с Эстонией и Германией. В качестве подозреваемого рассматривался танкер Eagle S под флагом Островов Кука, который, по предположениям, мог повредить кабели в Финском заливе якорем. При этом таможня Финляндии без каких-либо доказательств утверждала, что судно Eagle S могло быть причастно к перевозке российских энергоресурсов.Посол России в Финляндии Павел Кузнецов ранее заявил РИА Новости, что финские власти не стали опровергать сообщения СМИ о том, что следствие не обнаружило следов причастности России к инциденту с кабелем EstLink 2. Он считает, что версия о "российском следе" была инспирирована для оправдания наращивания присутствия НАТО в Балтийском море.Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что распространение информации о якобы российской причастности к повреждению кабелей в Балтийском море направлено на создание препятствий для экспорта российской нефти и произвольное ограничение судоходства в регионе.

https://1prime.ru/20250212/kabel-854883386.html

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wsj, нато, балтийское море, финляндия, рф