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"Поколебали доверие". Страны Европы решили не делиться разведданными с США
"Поколебали доверие". Страны Европы решили не делиться разведданными с США - 08.03.2025, ПРАЙМ
"Поколебали доверие". Страны Европы решили не делиться разведданными с США
Некоторые союзники Соединенных Штатов планируют сократить объем предоставляемых разведданных в связи с позицией президента США Дональда Трампа в отношении... | 08.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-08T22:46+0300
2025-03-08T22:46+0300
2025-03-08T22:52+0300
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МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Некоторые союзники Соединенных Штатов планируют сократить объем предоставляемых разведданных в связи с позицией президента США Дональда Трампа в отношении Российской Федерации, передает американский телеканал NBC News со ссылкой на источники.СМИ: союзники США забили тревогу из-за позиции Трампа по РоссииВ материале цитируется высказывание западного чиновника, пожелавшего остаться неизвестным: "Администрация Трампа поколебала мнение давних союзников о Соединенных Штатах и о том, можно ли на них положиться".По данным NBC News, европейские союзники США намерены ограничить американским службам доступа к информации о защите иностранных активов, которая может быть непреднамеренно раскрыта.При этом телеканал рассказал, что бывшие сотрудники ЦРУ не исключают, что Белый дом может поделиться с Кремлем конфиденциальными данными, так как позиция американской администрации в отношении конфликта на Украине во многом схожа с российской.
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Политика, ЕВРОПА, Союзники, США
"Поколебали доверие". Страны Европы решили не делиться разведданными с США
NBC: страны ЕС могут сократить доступ США к разведданным из-за позиции по России
МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ.
Некоторые союзники Соединенных Штатов планируют сократить объем предоставляемых разведданных в связи с позицией президента США Дональда Трампа в отношении Российской Федерации, передает американский телеканал NBC News
со ссылкой на источники.
СМИ: союзники США забили тревогу из-за позиции Трампа по России
В материале цитируется высказывание западного чиновника, пожелавшего остаться неизвестным: "Администрация Трампа поколебала мнение давних союзников о Соединенных Штатах и о том, можно ли на них положиться".
По данным NBC News, европейские союзники США намерены ограничить американским службам доступа к информации о защите иностранных активов, которая может быть непреднамеренно раскрыта.
Евросоюз больше не может полагаться на США, признали в Европарламенте
При этом телеканал рассказал, что бывшие сотрудники ЦРУ не исключают, что Белый дом может поделиться с Кремлем конфиденциальными данными, так как позиция американской администрации в отношении конфликта на Украине во многом схожа с российской.