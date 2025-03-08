https://1prime.ru/20250308/razveddannye-855598119.html

"Поколебали доверие". Страны Европы решили не делиться разведданными с США

"Поколебали доверие". Страны Европы решили не делиться разведданными с США - 08.03.2025, ПРАЙМ

"Поколебали доверие". Страны Европы решили не делиться разведданными с США

Некоторые союзники Соединенных Штатов планируют сократить объем предоставляемых разведданных в связи с позицией президента США Дональда Трампа в отношении... | 08.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-08T22:46+0300

2025-03-08T22:46+0300

2025-03-08T22:52+0300

политика

европа

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сша

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МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Некоторые союзники Соединенных Штатов планируют сократить объем предоставляемых разведданных в связи с позицией президента США Дональда Трампа в отношении Российской Федерации, передает американский телеканал NBC News со ссылкой на источники.СМИ: союзники США забили тревогу из-за позиции Трампа по РоссииВ материале цитируется высказывание западного чиновника, пожелавшего остаться неизвестным: "Администрация Трампа поколебала мнение давних союзников о Соединенных Штатах и ​​о том, можно ли на них положиться".По данным NBC News, европейские союзники США намерены ограничить американским службам доступа к информации о защите иностранных активов, которая может быть непреднамеренно раскрыта.При этом телеканал рассказал, что бывшие сотрудники ЦРУ не исключают, что Белый дом может поделиться с Кремлем конфиденциальными данными, так как позиция американской администрации в отношении конфликта на Украине во многом схожа с российской.

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европа, союзники, сша