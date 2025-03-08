Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Поколебали доверие". Страны Европы решили не делиться разведданными с США - 08.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250308/razveddannye-855598119.html
"Поколебали доверие". Страны Европы решили не делиться разведданными с США
"Поколебали доверие". Страны Европы решили не делиться разведданными с США - 08.03.2025, ПРАЙМ
"Поколебали доверие". Страны Европы решили не делиться разведданными с США
Некоторые союзники Соединенных Штатов планируют сократить объем предоставляемых разведданных в связи с позицией президента США Дональда Трампа в отношении... | 08.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-08T22:46+0300
2025-03-08T22:52+0300
политика
европа
союзники
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/82888/87/828888769_0:31:1300:762_1920x0_80_0_0_ef388fd69187d97e9327130ebe7cb599.jpg
МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Некоторые союзники Соединенных Штатов планируют сократить объем предоставляемых разведданных в связи с позицией президента США Дональда Трампа в отношении Российской Федерации, передает американский телеканал NBC News со ссылкой на источники.СМИ: союзники США забили тревогу из-за позиции Трампа по РоссииВ материале цитируется высказывание западного чиновника, пожелавшего остаться неизвестным: "Администрация Трампа поколебала мнение давних союзников о Соединенных Штатах и ​​о том, можно ли на них положиться".По данным NBC News, европейские союзники США намерены ограничить американским службам доступа к информации о защите иностранных активов, которая может быть непреднамеренно раскрыта.При этом телеканал рассказал, что бывшие сотрудники ЦРУ не исключают, что Белый дом может поделиться с Кремлем конфиденциальными данными, так как позиция американской администрации в отношении конфликта на Украине во многом схожа с российской.
https://1prime.ru/20250219/evroparlament-855080069.html
европа
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82888/87/828888769_122:0:1178:792_1920x0_80_0_0_3b2009bc17ec4b07dafb4e267266312d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
европа, союзники, сша
Политика, ЕВРОПА, Союзники, США
22:46 08.03.2025 (обновлено: 22:52 08.03.2025)
 
"Поколебали доверие". Страны Европы решили не делиться разведданными с США

NBC: страны ЕС могут сократить доступ США к разведданным из-за позиции по России

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги США и ЕС
Флаги США и ЕС - ПРАЙМ, 1920, 08.03.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Некоторые союзники Соединенных Штатов планируют сократить объем предоставляемых разведданных в связи с позицией президента США Дональда Трампа в отношении Российской Федерации, передает американский телеканал NBC News со ссылкой на источники.
СМИ: союзники США забили тревогу из-за позиции Трампа по России
В материале цитируется высказывание западного чиновника, пожелавшего остаться неизвестным: "Администрация Трампа поколебала мнение давних союзников о Соединенных Штатах и ​​о том, можно ли на них положиться".
По данным NBC News, европейские союзники США намерены ограничить американским службам доступа к информации о защите иностранных активов, которая может быть непреднамеренно раскрыта.
Пленарная сессия Европарламента - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2025
Евросоюз больше не может полагаться на США, признали в Европарламенте
19 февраля, 19:18
При этом телеканал рассказал, что бывшие сотрудники ЦРУ не исключают, что Белый дом может поделиться с Кремлем конфиденциальными данными, так как позиция американской администрации в отношении конфликта на Украине во многом схожа с российской.
 
ПолитикаЕВРОПАСоюзникиСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала