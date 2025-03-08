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Свежесрезанные цветы в России за год подорожали почти на 20% - 08.03.2025, ПРАЙМ
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Свежесрезанные цветы в России за год подорожали почти на 20%
Свежесрезанные цветы в России за год подорожали почти на 20% - 08.03.2025, ПРАЙМ
Свежесрезанные цветы в России за год подорожали почти на 20%
Свежесрезанные цветы в РФ за год подорожали почти на 20% - согласно данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), стоимость... | 08.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-08T06:26+0300
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МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Свежесрезанные цветы в РФ за год подорожали почти на 20% - согласно данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), стоимость одного цветка в среднем составляет 220 рублей, рассказал РИА Новости эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин. "В преддверии 8 марта АКРА провела анализ изменений средних потребительских цен на популярные подарки. В выборку вошли 10 позиций товаров и услуг, цены на которые публикуются на ЕМИСС. Среди них четыре позиции показали темп роста цен, превышающий общую инфляцию за 2024 год, которая, по данным Росстата, составила 9,52%. В период с января 2024 по январь 2025 года наиболее существенно выросли цены на свежесрезанные цветы - на 19,3%. Теперь один цветок в среднем стоит около 220 рублей", - сказал Тренин. Среди товаров, которые подорожали выше уровня инфляции, оказались шоколадные конфеты, а также путевки в Турцию и Египет - рост цен составил 11%, 11,5% и 11,8% соответственно. Стоимость других подарков за год увеличились в пределах от 0,7% до 8,3%, отметил аналитик. "Например, гаджеты, такие как планшеты и беспроводные наушники, подорожали на 4,7% и 0,7% соответственно. Косметические средства, включая туалетную воду и тушь для ресниц, стали дороже всего на 1,3% и 3,4%. Женские туфли подорожали на 8,3%, а билеты в театр - на 6,3%", - сказал Тренин.
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Бизнес, Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, РФ, ТУРЦИЯ, АКРА, Росстат, РОССТАТ
06:26 08.03.2025
 
Свежесрезанные цветы в России за год подорожали почти на 20%

Эксперт Тренин: свежесрезанные цветы в России за год подорожали почти на 20%

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МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Свежесрезанные цветы в РФ за год подорожали почти на 20% - согласно данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), стоимость одного цветка в среднем составляет 220 рублей, рассказал РИА Новости эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин.
"В преддверии 8 марта АКРА провела анализ изменений средних потребительских цен на популярные подарки. В выборку вошли 10 позиций товаров и услуг, цены на которые публикуются на ЕМИСС. Среди них четыре позиции показали темп роста цен, превышающий общую инфляцию за 2024 год, которая, по данным Росстата, составила 9,52%. В период с января 2024 по январь 2025 года наиболее существенно выросли цены на свежесрезанные цветы - на 19,3%. Теперь один цветок в среднем стоит около 220 рублей", - сказал Тренин.
Среди товаров, которые подорожали выше уровня инфляции, оказались шоколадные конфеты, а также путевки в Турцию и Египет - рост цен составил 11%, 11,5% и 11,8% соответственно.
Стоимость других подарков за год увеличились в пределах от 0,7% до 8,3%, отметил аналитик.
"Например, гаджеты, такие как планшеты и беспроводные наушники, подорожали на 4,7% и 0,7% соответственно. Косметические средства, включая туалетную воду и тушь для ресниц, стали дороже всего на 1,3% и 3,4%. Женские туфли подорожали на 8,3%, а билеты в театр - на 6,3%", - сказал Тренин.
 
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