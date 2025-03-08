https://1prime.ru/20250308/sanktsii-855589323.html

Экс-разведчик США оценил готовность России к новым санкциям

Экс-разведчик США оценил готовность России к новым санкциям - 08.03.2025, ПРАЙМ

Экс-разведчик США оценил готовность России к новым санкциям

Россия готова противостоять любым потенциальным санкциям со стороны США и продолжит достижение целей, поставленных в рамках специальной военной операции. Такое... | 08.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-08T09:46+0300

2025-03-08T09:46+0300

2025-03-08T09:46+0300

политика

украина

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скотт риттер

кит келлог

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МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Россия готова противостоять любым потенциальным санкциям со стороны США и продолжит достижение целей, поставленных в рамках специальной военной операции. Такое мнение выразил экс-разведчик США Скотт Риттер."Трамп уже телеграфировал через (советника президента США по Украине – ред.) Кита Келлога и своего нового министра финансов Скотта Бессента, что любые новые санкции против России будут направлены на обрушение российской экономики путем препятствования получения прибыли от энергоносителей посредством снижения цен на нефть до уровня ниже 45 долларов за баррель", - написал Риттер в своем аккаунте в социальной сети X. Однако он выразил уверенность, что Россия приняла все необходимые меры для минимизации последствий таких действий и успешного достижения целей СВО.Ранее советник Трампа Кевин Хассетт сообщал, что Трамп рассматривает различные санкции и тарифы в отношении России в связи с ситуацией на Украине.В Москве неоднократно заявляли о готовности России справиться с санкционным давлением, которое Запад оказывает на страну. Российские власти отмечали неэффективность антироссийских санкций и признавали их серьезный удар по мировой экономике. Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания России является долгосрочной стратегией Запада.

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украина, сша, скотт риттер, кит келлог