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СМИ рассказали, как США напугали Киев санкциями

СМИ рассказали, как США напугали Киев санкциями - 08.03.2025, ПРАЙМ

СМИ рассказали, как США напугали Киев санкциями

После напряженной встречи Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Белом доме, Украина всерьез опасалась введения санкций со стороны Вашингтона... | 08.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-08T15:29+0300

2025-03-08T15:29+0300

2025-03-08T15:29+0300

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мировая экономика

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владимир зеленский

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джей ди вэнс

washington post

fox news

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МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. После напряженной встречи Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Белом доме, Украина всерьез опасалась введения санкций со стороны Вашингтона. Об этом сообщает газета Washington Post, ссылаясь на осведомленные источники. "Наша сторона очень боялась... Все политики в стране обсуждали потенциальные санкции со стороны США... Многие люди очень нервничали, и... (Зеленский - ред.) был очень нервным", - приводит издание слова бывшего украинского чиновника, пожелавшего сохранить анонимность.Другой бывший чиновник, также пожелавший остаться неназванным, отметил, что подобные санкции могли бы ослабить позиции Зеленского даже сильнее, чем сокращение объемов военной помощи со стороны США, пишет Washington Post.Президент США Дональд Трамп 28 февраля отчитал Владимира Зеленского во время его визита в Белый дом для подписания соглашения о совместной разработке украинских недр. Сообщается, что американский лидер требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента России Владимира Путина. Вице-президент США Джей Ди Вэнс, в свою очередь, назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов. В результате украинскую делегацию попросили покинуть Белый дом, и соглашение не было подписано.Позднее спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому необходимо "прийти в себя" и вернуться за стол переговоров, в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой. Вэнс заявил Fox News, что Зеленский не сможет вернуться в Овальный кабинет, пока отказывается обсуждать детали мирного соглашения по Украине.После этих событий Зеленский заявил, что ему "досадно" из-за того, что встреча с Трампом прошла "не так". Он добавил, что он и его команда готовы работать под "сильным руководством" Трампа для достижения мира. Зеленский также выразил благодарность США за оказываемую помощь.Телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что США не видят возможности для продвижения в переговорах по соглашению с Киевом по редкоземельным металлам, пока Зеленский публично не принесет извинения за свое поведение во время встречи с Трампом в Белом доме. По информации телеканала, в Вашингтоне сохраняется заинтересованность в достижении договоренностей с Киевом как по вопросам урегулирования украинского конфликта, так и по вопросам экономического сотрудничества, но текущая позиция Зеленского создает серьезные препятствия для достижения этих целей.

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сша, киев, мировая экономика, украина, владимир зеленский, дональд трамп, джей ди вэнс, washington post, fox news