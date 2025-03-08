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"Побыстрее сокрушить". В ЕС отреагировали на план Трампа в отношении России - 08.03.2025, ПРАЙМ
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"Побыстрее сокрушить". В ЕС отреагировали на план Трампа в отношении России
"Побыстрее сокрушить". В ЕС отреагировали на план Трампа в отношении России - 08.03.2025, ПРАЙМ
"Побыстрее сокрушить". В ЕС отреагировали на план Трампа в отношении России
Российской Федерации необходимо побыстрее сокрушить украинскую армию, призвал в социальной сети X профессор Университета Хельсинки Туомас Малинен, комментируя... | 08.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-08T20:51+0300
2025-03-08T20:53+0300
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МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Российской Федерации необходимо побыстрее сокрушить украинскую армию, призвал в социальной сети X профессор Университета Хельсинки Туомас Малинен, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о возможном усилении санкций в отношении России.Ранее Трамп написал в своей социальной сети Truth Social, что обдумывает возможность усилить санкционное давление в отношении Российской Федерации до урегулирования конфликта на Украине, пока российские войска на фронте "разносят" украинские части. При этом глава Белого дома призвал Россию и Украину к началу переговоров.Заявление Трампа о санкциях привело профессора Малинена к такому выводу: "Ну, тогда России надо побыстрее сокрушить ВСУ".Ранее глава Национального экономического совета США Кевин Хассетт сообщил, что Трамп в целях скорейшего урегулирования конфликта на Украине рассматривает широкий спектр мер воздействия на Российскую Федерацию, включая введение дополнительных санкций и пошлин.
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Политика, США, РОССИЯ, ВСУ
20:51 08.03.2025 (обновлено: 20:53 08.03.2025)
 
"Побыстрее сокрушить". В ЕС отреагировали на план Трампа в отношении России

Профессор Малинен призвал Россию побыстрее сокрушить украинскую армию

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 08.03.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Российской Федерации необходимо побыстрее сокрушить украинскую армию, призвал в социальной сети X профессор Университета Хельсинки Туомас Малинен, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о возможном усилении санкций в отношении России.
Ранее Трамп написал в своей социальной сети Truth Social, что обдумывает возможность усилить санкционное давление в отношении Российской Федерации до урегулирования конфликта на Украине, пока российские войска на фронте "разносят" украинские части. При этом глава Белого дома призвал Россию и Украину к началу переговоров.
Заявление Трампа о санкциях привело профессора Малинена к такому выводу: "Ну, тогда России надо побыстрее сокрушить ВСУ".
Статуя свободы - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2025
У Трампа есть "целый список" санкций против России, сообщили в Белом доме
Вчера, 19:40
Ранее глава Национального экономического совета США Кевин Хассетт сообщил, что Трамп в целях скорейшего урегулирования конфликта на Украине рассматривает широкий спектр мер воздействия на Российскую Федерацию, включая введение дополнительных санкций и пошлин.
 
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