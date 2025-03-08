https://1prime.ru/20250308/sanktsii-855597190.html

"Побыстрее сокрушить". В ЕС отреагировали на план Трампа в отношении России

"Побыстрее сокрушить". В ЕС отреагировали на план Трампа в отношении России - 08.03.2025, ПРАЙМ

"Побыстрее сокрушить". В ЕС отреагировали на план Трампа в отношении России

Российской Федерации необходимо побыстрее сокрушить украинскую армию, призвал в социальной сети X профессор Университета Хельсинки Туомас Малинен, комментируя... | 08.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-08T20:51+0300

2025-03-08T20:51+0300

2025-03-08T20:53+0300

политика

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МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Российской Федерации необходимо побыстрее сокрушить украинскую армию, призвал в социальной сети X профессор Университета Хельсинки Туомас Малинен, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о возможном усилении санкций в отношении России.Ранее Трамп написал в своей социальной сети Truth Social, что обдумывает возможность усилить санкционное давление в отношении Российской Федерации до урегулирования конфликта на Украине, пока российские войска на фронте "разносят" украинские части. При этом глава Белого дома призвал Россию и Украину к началу переговоров.Заявление Трампа о санкциях привело профессора Малинена к такому выводу: "Ну, тогда России надо побыстрее сокрушить ВСУ".Ранее глава Национального экономического совета США Кевин Хассетт сообщил, что Трамп в целях скорейшего урегулирования конфликта на Украине рассматривает широкий спектр мер воздействия на Российскую Федерацию, включая введение дополнительных санкций и пошлин.

https://1prime.ru/20250307/sanktsii-855580779.html

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